Hamude a vorbit depre familia lui

18 persoane din județul Iași au murit după ce au consumat spirt contrafăcut. Autorii acestei fapte sunt fratele lui Hamude, acuzat că a fabricat spirtul și tatăl acestuia, care l-a ajutat să-l comercializeze.

Hamude: ”Polițiștii nu au fost agresivi”

Hamude, fost concurent la Puterea Dragostei, a vorbit pentru prima dată despre șocul pe care l-a trăit în noaptea în care tatăl lui a fost ridicat de mascați chiar din casa lui. Tânărul spune că s-a trezit cu pușca la cap, la ora 6 dimineața.

”... La ora 6 dimineața, brusc, m-am trezit cu pușca la cap. Mascații erau în casă... eu eram foarte bulversat, nu știam ce se întâmplă, nu știam de ce sunt mascații la mine în casă. Nu știam de ce sunt foarte mulți polițiști la mine în casă, nu înțelegeam nimic.

Hamude a rămas singur

S-au purtat frumos, este adevărat, nu au fost agresivi, nu au fost răi. Au fost oameni cumsecade, au venit la datorie, jos pălăria... Eu, personal, nu am înțeles de ce au venit mascații la mine acasă. Tatăl meu stătea la mine, și mama mea, pentru că ei nu stau doar în România, stau și în Iordania, iar când sunt aici, stau la mine. Între timp, domnul comisar îmi spune că, de fapt, mascații au venit pentru tatăl meu. Eu am rămas șocat...”, a povestit Hamude pe vlogul său.

”Fratele meu nu a știut că românii beau spirt”

Fostul concurent de la Putera Dragostei a dat detalii și despre felul în care viața lui s-a schimbat după acest episod șocant. El spune că a rămas singurul sprijin al familiei sale și că trebuie să aibă grijă de soarta copiilor fratelui său. Hamude a dezvăluit că toți banii pe care îi câștigă merg către avocați și că ”se minte” că totul va fi bine pentru el și familia lui.

”Nu pot să dau prea multe detalii din acest caz, dar pot spune că este foarte dureros, enorm de dureros și nu doresc nici celui mai mare dușman al meu să treacă prin ceea ce trec eu... ca tatăl tău, la vârsta de 65 de ani, să-ți fie luat de lângă tine. Tatăl meu nu este un om rău, este un om care a muncit toată viața lui și a reușit să facă lucruri destul de mari.

Fratele lui Hamude, cercetat pentru omor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ideea este că tatăl meu a fost implicat prin simplu fapt că a intermediat spirtul, acest spirt contrafăcut. Adică l-a vândut. Fratele meu este și el în dosar pentru că și el a făcut acest spirt. Nici tatăl meu și nici fratele meu, din ceea ce cred eu, pentru că eu nu știam absolut nimic despre toată situația asta, ei nu au știut ceea ce fac. Fratele meu a venit în România în luna februarie, el nu stă în România. L-a prins pandemia, soția lui fiind gravidă, probabil s-a gândit să contrafacă spirt, dar nu știa cu ce se mănâncă, nu știa că oamenii, aici, în România, beau spirt. Spirtul care s-a vândut, s-a vândut în Iași, iar foarte mulți oameni au băut acest spirt, din păcate... condoleanțe familiilor... au decedat...

”Fratele meu are trei copii, eu trebuie să-i cresc”

Sufăr în mine și simt că nu mai pot. Am realizat că sunt singur în toată situația asta, am realizat că sunt singurul meu ajutor și singurul ajutor familiei mele. Viața mea s-a schimbat radical, sunt singurul care poate să ajute, singurul care poate susține avocații. Fratele meu are trei copii, pe care eu trebuie să-i cresc. E al naibii de dureros... Ai mei sunt ai mei, indiferent de ceea ce s-a întâmplat, de ce au făcut... Eu știu cu siguranță că ei nu au intenționat să facă chestia asta, să se ajungă aici. Singura implicare a tatălui meu a fost că a vrut să-l ajute pe fratele meu să vândă acest spirt, pentru că el are cunoștințe în România.

Avocații încearcă să facă ceva, acuzațiile sunt destul de grave, eu încerc să mă mint că este bine. Încerc să-mi văd de cariera mea, pentru că dacă eu nu fac nimic, nimeni nu-mi bate la ușă să-mi dea ceva. Până acum, nu știam ce sunt probleme. Când ai probleme, ești singur, nimeni nu este aproape de tine, ești tu cu tine și atât”, a mai spus Hamude Dawoud.