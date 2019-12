Hamude la Puterea Dragostei a decis ca are nevoie de o schimbare, iar noua lui aparitie i-a luat prin surprindere pe internauți.

Cei ce îl cunoșteau pe fostul concurent din perioada în care apărea la Puterea Dragostei au fost surprinsi sa-l vada acum cu un nou look.

Hamude s-a vopsit blond argintiu, a adoptat o noua freza si...a inceput sa se pozeze asemenea unei dive. Nu in ultimul rand, el si-a facut un nou tatuaj, pe frunte, cu ceva ce pare a fi un mesaj motivational in limba engleza.

Hamude era la un pas de bătaie cu Alex Zănoagă

Hamude și Alex Zănoagă nu s-au înțeles prea bine în perioada în care erau în casa de la Puterea Dragostei. Și-au adus unul altuia acuzații grave.

Însă după ce au ieșit din competiția de la Puterea Dragostei, se pare că lucrurile s-au schimbat pentru Simina -Alex Zănoagă, în relația cu Hamude. Simina și iubitul ei, Alex Zănoagă, au avut și câteva colaborări cu Hamude, iar acesta și-a schimbat părerea despre Simina.

Alex Zănoagă și Hamude au avut mai multe discuții în casa de la Puterea Dragostei, apoi după ce a fost eliminat, bărbatul a vorbit despre cuplul Simina - Alex. Hamude i-a atacat pe cei doi și a precizat că el crede că Simina și Alex formează un cuplu doar de show și că între ei nu este nimic adevărat.

Atunci, Simina a ripostat și i-a dat imediat o replică lui Hamude, deranjată de faptul că acesta vorbește despre relația ei. ”Ce pot să zic despre ce a spus Hamude? Cred că el a demonstrat ce bărbat este în fața noastră, iar despre relația mea cu Alex, el a crezut în noi cât ne-am înțeles cu el. Când ne-am certat, s-a gândit el că suntem un cuplu fals… asta o face din răzbunare”, a declarat Simina de la Puterea Dragostei.