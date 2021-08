Haos pentru turiștii români care s-au întors în țară! Zeci de oameni au așteptat ore întregi în Vama Kulata

Turiști blocați în Vamă [Sursa foto: Facebook] 13:34, aug 1, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Zeci de turiști români au avut parte de o noapte albă din cauza faptului că autocarul cu care se întorceau din Grecia s-a defectat. Oamenii care sperau să ajungă cât mai repede acasă au fost nevoiți să doarmă pe jos, sau pe scaune metalice. Cele 30 de persoane au așteptat obosiți și plini de nervi un alt autocar care să îi ducă în țară.

În dimineața zilei de duminică, în jurul orei 8, cei aproape 30 de turiști români blocați la intrarea dintre Grecia și Bulgaria, au trecut pe jos, cu bagajele după ei, vama din Bulgaria.

Citeste si: Scene de groază în Mamaia, după ce o telegondolă a rămas blocată în aer. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

„ Este ora 7.20 și fata mea și prietenul ei așteaptă de la miezul nopții în vama Kulata, alături de alte 25-30 persoane. Și nu așteaptă controlul vamal sau anti-Covid, ci un autocar! Autocarul a avut o defectiune tehnică și de aici a început totul:

- noi nu am aflat de defectiune decat când am ajuns în port și am sunat șoferul (agenția nu ne-a anunțat, deși înțelegem că mașina se stricase cu vreo 2-3 ore înainte)[…]

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

- Pâna la urmă, păreau că au reușit să se organizeze. A venit șoferul mașinii stricate și au trecut cu toții, fără mașină, pe continent cu ultimul ferryboat, la 20.30, urmau să meargă cu un autocar grec din Kavala până la Sofia, iar din Sofia să îi preia un autocar românesc.

- Numai că autocarul grec i-a lăsat în Kulata la miezul nopții. Pe la 4 li s-a spus că autocarul românesc vine la 7-7.30, pe la 6, ca vine la 8-8.30. Realitatea e că nu avem nicio dovadă că a plecat un autocar spre ei.

- De ieri, de la 15.30 și până acum, la 07.20, oamenii aceștia nu au primit nimic- nici măcar o sticlă de apă. În Vamă, peste noapte, a fost totul închis. Și frig. În grup sunt și oameni în vârstă, și copii- au dormit toți pe scaune metalice, mese sau ciment .” a scris Laura Ivancioiu pe pagina ei de Facebook.

Copii și bătrâni au așteptat ore întregi venirea autocarului[Sursa foto: Facebook]

Un autocar a plecat spre turiștii români

Se pare că, în această dimineață, un autocar venit din România a ajuns în Bulgaria, de unde i-a preluat pe oamenii al cărui sfârșit de vacanță s-a trasformat într-un dezastru.

Citeste si: Imagini apocaliptice din Grecia! Ciclonul Ianos a făcut prăpăd. Românii surprinși de furtună în vacanță fac declarații cutremurătoare: „ A măturat tot. E doar pământul de dedesubt”

„UPDATE: La 8 dimineața au trecut vama pe jos, 30 de oameni cu bagajele in brațe, și în Bulgaria s-au urcat într-un autocar. Sper să îi ducă până la București.” a scris Laura Ivancioiu pe pagina ei de Facebook. ” a mai scris jurnalista pe social media.