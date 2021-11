Haziran a pierdut un copil! Iubita manelistului Luis Gabriel trebuia să aibă gemeni: ”Unul s-a oprit din evoluție”

In articol:

Luis Gabriel și Haziran, doi cântăreți cunoscuți la noi în țară, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și urmează să formeze o familie. Artistul a cerut-o de soție, chiar pe scenă, iar ea îi va face cel mai frumos cadou: un copil! Artista este însărcinată și urmează să aducă pe lume primul ei bebeluș.

Cântăreața din Craiova a anunțat, în mediul online, de curând, că va avea un copil cu manelistul Luis Gabriel, cel ce urmează să-i devină oficial..soț!

Haziran anunța pe Instagram că va lua o mică pauză de la rețelele de socializare, însă nimeni n-a știut de ce ar face tânăra acest lucru, căci ea era o prezență activă pe internet. Ei bine, lucrurile n-au mers chiar bine cu sarcina ei, căci după cum a dezvăluit chiar Haziran, trebuia să aibă gemeni. Din păcate, artista a avut parte de un episod mai puțin plăcut.

„ Am avut parte de niște complicații. Chiar de ziua lui Luis, acum câteva zile, am ajuns la spital și am aflat că trebuiau să fie doi săculeți, dintre care unul s-a oprit din evoluție și trebuie eliminat.(...) Eu visasem fată și băiat, cu o seară înainte”, a mărturisit Haziran, la un post de televiziune.

Haziran și Luis Gabriel se așteaptau să aibă gemeni

Cei doi artiști s-au gândit la varianta că vor avea gemeni, asta pentru că în familiile amândurora există. „Mama spunea mereu că o să fac gemeni. Avem gemeni în familie, și-n a mea, și-n a ei”, a spus Luis Gabriel. Acum Haziran și Luis așteaptă cu sufletul la gură momentul cel mare, acela când va veni pe lume copilul lor.