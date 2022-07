Haziran a răbufnit după ce a fost criticată ca nu-i arată copilului chipul pe internet. Care este motivul invocat de partenera lui Luis Gabriel: ”Nu vreau să am arfe de vedetă”

In articol:

De la sfârșitul lunii trecute, Haziran și Luis Gabriel trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Cei doi au devenit pentru prima dată părinți, blondina aducând pe lume un băiețel perfect sănătos.

Astfel că, așa cum era de așteptat, din acel moment toată viața lor a început să se învârtă doar în jurul micuțului.

Haziran, o mamă superstițioasă

Însă, perioadă lor de bucurie a fost rapid umbrită de gurile rele din mediul online. Deși ambii artiști sunt foarte activi în mediul online, până acum niciunul dintre ei nu a publicat vreo imagine în care să îi arate chipul băiatului.

Motiv pentru care unii internauți au sărit ca arși, punându-i la zid pentru această decizie.

Iar acum, sătulă de acuzații și critici, Haziran a răbufnit și le-a dat replica celor care nu-i lasă să-și trăiască în tihnă această perioadă de ”părințeală”.

Proaspăta mămică a showbiz-ului spune că este doar alegerea lor când își vor arăta copilul întregii lumi. Până atunci, însă, ea-și dorește să aibă parte de liniște și să își crească băiatul așa cum știe.

Mai mult decât atât, artista spune că nu-l va ține ascuns de ochii lumii toată viața, însă ea se ghidează după anumite superstiții, fapt ce o face

să fie, cel puțin deocamdată, mai discretă în ceea ce-l privește pe bebeluș.

Haziran spune că nu-și dorește să fie caracterizată drept o vedetă cu fițe, doar să fie lăsată în pace, să acționeze în privința copilului fix așa cum simte și gândește.

”Ca să evit și mai multe comentarii inutile și ca să lămurim odată situația aceasta cu arătatul copilului. De ce faceți o tragedie din acest lucru? Nu este nimic ieșit din comun că nu vreau să îmi arăt copilul de două săptămâni deocamdată pe internet. Nu cred că este cazul să arăt copilul atât de mic. Am superstițiile mele în primul rând. Nu trebuie să dau explicații nimănui legat de acest lucru. Sunt foarte multe comentarii pe acest lucru. Pur și simplu nu consider că e momentul acum. Când va fi momentul, cu siguranță, o să îl arăt, nu o să îl țin într-o cutie toată viața. Până la urmă o să îl arăt. Nu este vorba de figuri, pur și simplu vreau să stau liniștită în perioada mea de lăuzie. Este viața noastră până la urmă. Am superstițiile mele, atâta tot. Nu vreau să mă cred importantă sau să am arfe de vedetă’’, a spus Haziran pe Instagram.