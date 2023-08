Haziran, reacție halucinantă la adresa fanelor ei: : „Gata, vă ajunge nebunelor!”. Ce a făcut-o pe soția lui Luis Gabriel să își iasă din minți

In articol:

Haziran și Luis Gabriel formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au căsătorit anul trecut și au împreună un băiețel care le umple sufletele de fericire, pe micuțul Joseph. Celebrul cântăreț de manele și soția lui nu s-au ferit niciodată să vorbească despre problemele cu care s-au confruntat de-a lungul timpului în relație, lucru care i-a făcut pe oameni să îi aprecieze pentru sinceritatea lor.

Însă, cei doi artiști sunt adesea criticați în mediul online, acolo unde Haziran a și răbufnit, în urmă cu puțin timp.

Soția lui Luis Gabriel a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj tranșant la adresa persoanelor care nu încetează să îi transmită lucruri răutăcioase. Haziran a izbucnit pe Instagram, în urmă cu puțin timp, după ce urmăritoarele ei au râs de modul în care arată animalul de companie al acesteia. Artista nu s-a mai putut abține și le-a răspuns persoanelor răuvoitoare cu aceeași monedă, având o reacție extrem de nervoasă pe internet.

„Puișori, inainte sa comentati de cainele meu ca nu e aranjat eu zic sa va uitati la dantura voastra stramba si neingrijita si la imaginea voastra per total! Cățelul meu are o problemă șsi ii cade parul, trebuie castrat maine dar voi ce scuza aveti pentru cum arătați? Nu sunt genul sa intru in discutii atat de proaste cu voi, nici nu va cunosc si nu imi doresc o secunda sa o fac, dar cand vad ce fel de oameni pot sa comenteze imi creste tensiunea. Sunt pasnica si imi vad de treaba pana la un anumit punct. Gata, va ajunge nebunelor! Stiu ca va place sa fiti injurate si ca asta cautati, doar nu ma cobor chiar atat de jos! Vreti atentie pe nimic”, a scris Haziran pe rețelele de socializare.

Ce le transmitea Haziran în trecut fanilor din mediul online

Soția lui Luis Gabriel a mai fost deranjată și în trecut de atitudinea pe care o au oamenii ce o urmăresc pe internet. În urmă cu câteva luni, Haziran a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce mai multe persoane i-au spus că Luis Gabriel nu petrece prea mult timp pe acasă, iar ea îl crește singură pe Joseph, băiețelul pe care îl au împreună. Artista nu a mai rezistat și a spus cum stau, de fapt, lucrurile între ea și soțul ei.

„Noi, mamele care am ales să ne creștem copiii fără bonă nu trebuie să fim judecate sau să acuzăm bărbații că ne țin închise în casă, trebuie să fim mândre de noi fiindcă depunem o muncă eroică! Mulți poate nu intelegeți stilul nostru de viață, dar nici nu trebuie, fiecare e liber să ia propriile decizii! Noi am ales ca pe viitor să călătorim ca o familie, sa îi arătăm copilului nostru lumea, dar să avem și timpul nostru separat, însă prioritățile acum sunt altele! Toate la timpul lor, viața e lungă! Vă pupăm!”, a scris Haziran pe rețelele de socializare.