Haziran și Luis Gabriel, mândri de fiul lor, Joseph Luis Tiago. Ipostaza emoționantă în care l-a surprins soția manelistului

In articol:

Haziran și Luis Gabriel formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Fără doar și poate, cei doi se pot declara o familie împlinită din toate punctele de vedere.

Artistul și soția sa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut și băiețelul lor, Joseph Luis Tiago.

De când au devenit părinți, cei doi radiază de fericire și fac orice pentru ca fiul lor să aibă parte de o educație foarte bună și să nu îi lipsească niciodată nimic.

Haziran și Luis Gabriel, mândri de copilul lor

Cântărețul și partenera sa de viață se pot lăuda cu o familie minunată, așa cum mulți nici măcar nu își pot imagina. Pe plan profesional, Luis Gabriel se bucură de o carieră în plină ascensiune, iar versurile pieselor sale sunt fredonate de milioane de ascultători. Cât despre viața personală, cei doi sunt extrem de bucuroși că au devenit părinți și sunt mândri în fiecare zi de fiul lor.

Citește și: ”Am umblat la toți medicii posibili” Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiul lui Haziran și al lui Luis Gabriel? Doar o operație îl mai poate vindeca

Haziran și Luis Gabriel sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășesc cu fanii lor momentele fumoase și importante din familia lor.

Citeste si: Rezultate BAC 2023: Verifică online nota obținută, pe EDU.ro! Notele la bacalaureat au fost publicate/ Rezultatele la BAC 2023 în fiecare județ/ Rata de promovare este de 72,8%- kanald.ro

Citeste si: Rita Ora, fără sutien la Paris Fashion Week. Vedeta a purtat o rochie transparentă| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Recent, soția artistului și-a luat toți fanii prin suprindere atunci când a postat mai multe imagini alături de Joseph Luis Tiago. Se pare că băiețul a crescut foarte mult, iar mama lui nu își mai încape în piele de bucurie.

„Să-ți pap biscuitele de la guriță”, a scris Haziran pe rețelele de socializare, alături de o fotografie în care apare cel mic.

Haziran și Luis Gabriel, mândri de fiul lor, Joseph Luis Tiago [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Zi de mare sărbătoare în familia lui Haziran și a lui Luis Gabriel! Fiul lor a împlinit vârsta de un an. Ce obiecte a ales Joseph Luis Tiago de pe tăviță

Citeste si: „Fetițele au fost martore la fapta tatălui lor. Acest monstru a lăsat cicatrici și traume în sufletul fetelor mele” Fiicele Danei Roba i-au povestit mamei lor traumele prin care au trecut- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale Evaluarea Națională 2023. Notele candidaților, după contestații, publicate pe Edu.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Fetițele au fost martore. Acest monstru a lăsat cicatrici și traume în sufletul lor”. Dana Roba, pregătită să rupă tăcerea. Afirmațiile sale dau peste cap tot ce se știa până acum- radioimpuls.ro

Cu ce probleme de sănătate se confruntă fiul lui Haziran și al lui Luis Gabriel?

Din nefericire, fiul artistului se confruntă cu o problemă de sănătate, mai precis Ptoza Palpebrala. În urmă cu ceva timp, Haziran a postat un mesaj pe contul său de TikTok în care a vorbit despre starea de sănătate a lui Joseph, dar și despre diagnosticele greșite pe care le-au primit de-a lungul timpului.

Cei doi se declară părinți extrem de iubitori și atenți, tocmai de aceea au fost deranjați că au primit foarte multe critici în mediul online cu privire la felul în care își cresc copilul.

Citește și: „Vom pleca în curând” Luis Gabriel și Haziran se mută din România?! Anunțul cu care cântărețul de manele și-a luat fanii prin surprindere: „Primesc constant oferte din străinătate”

„Am umblat de când s-a născut Joseph pe la toate clinicile și la toți medicii posibili ca să cerem păreri în speranța că problema aceasta se va remedia sau poate va trece de la sine. Am stat internați pentru investigații și analize, ne gândeam că va avea probleme cu vederea, a luat foarte multe tratamente diferite fiindcă prima tot felul de diagnostice greșite, iar până la urmă până la vârsta de 5 luni am aflat de această Ptoza Palpebrala, pentru că nu, nu are strabism, nici conjunctivită, nici miopie sau ce ați mai presupus voi. Am fost foarte implicați încă de la primele lui zile de viață și consider că nu merităm să fim puși la zid pe tema asta, fiindcă doar noi știm cât am umblat și cât de ne-am consumat din acest motiv.(...)”, scria atunci Haziran pe contul său de TikTok.