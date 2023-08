Helmut Duckadam exclude posibilitatea ca Șumudică să ajungă pe banca „roș-albastră”: „Nu cred că s-ar impune la FCSB”

In articol:

Patronul FCSB, Gigi Becali, ar fi negat orice afirmație conform căreia s-ar afla în negocieri cu Marius Șumudică. Legendă a Stelei, Helmut Duckadam este și el de părere la rândul său că această mutarea este aproape imposibilă

datorită relațiilor conflictuale dintreși Șumudică.

„Mihai Stoica nu ar putea lucra cu Marius Şumudică. Acolo sunt răni nevindecate. E o vorbă: te uit, dar nu te iert. Mă abţin să răspund aici pentru că nu-l cunosc pe antrenorul Şumudică. N-am fost niciodată în vestiar.

Ar trebui ca jucătorii să-l vadă ca pe o autoritate, ca pe un fost jucător. Nu cred că s-ar impune la FCSB. Dacă vine Şumudica, cred că va pleca si Pintilii, care e apropiat de ei”, a spus Helmut Duckadam, potrivit Playsport.

De la despărțirea de formația saudită Al-Raed datorită restructurărilor la nivel de echipă, Marius Șumudică este liber de contract și își caută o nouă echipă. Antrenorul român a avut tangențe cu mai mulți oficiali ai unor cluburi mari din Superligă, printre care Universitatea Cluj și Rapid București, însă din diferite motive, nu s-a concretizat nimic până în acest moment.

Marius Șumudică a declarat recent că nu își mai dorește revenirea în Superligă

Deși declara la început că niciun club din România nu-și dorește să colaboreze cu el, acum, în ciuda interesului manifestat de mai multe cluburi pentru serviciile sale, printre care FCSB, FCU Craiova, FC Botoșani, Rapid București și Universitatea Cluj, Șumudică nu mai are de gând să mai antreneze în țară.

Tehnicianul și-a exprimat dorința de a experimenta din nou însau în

„În acest moment nu mă interesează nicio ofertă din România, repet, nu mai antrenez în Superliga. Să fie clar, mă concentrez doar pe Turcia sau pe campionatele din Golf”, a explicat Şumudică, în urmă cu trei zile.

Marius Șumudică a recunoscut: „Da, am vorbit cu Gigi Becali”

Într-o discuție recentă, Marius Șumudică a vorbit despre FCSB și a recunoscut faptul că a avut discuții cu Gigi Becali, patronul „roș-albaștrilor”, dar încă nu s-a pus problema înlocuirii lui Elias Charalambous pe banca tehnică, fiind doar zvonuri.

„Da, am vorbit cu Gigi Becali la telefon mai multe. Dar în niciun caz nu s-a pus problema să-mi se facă o ofertă oficială din partea FCSB.Eu sunt antrenor profesionist după cum am mai spus, dacă am o ofertă pot să iau în calcul orice fel de ofertă, chiar dacă vine din Arabia, din Turcia sau chiar de la FCSB.

Dar Gigi Becali nu mi-a propus oficial să preiau echipa. Am discutat alte chestiuni care au mai puţină legătură cu fotbalul şi care, bineînţeles, sunt lucrurile noastre private, pe care nu pot să le dezvălui”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Florin Lovin vorbește despre imposibilitatea ca Marius Șumudică să ajungă la Rapid

Fostul mare jucător, Florin Lovin, campion cu FCSB (04/05, 05/06) și Astra Giurgiu (15/16), a ținut să vorbească despre Marius Șumudică și Cristiano Bergodi, evidențiind de ce tehnicianul italian e mai potrivit pentru postul de tehnician pe banca formației din Giulești.

„(n.r. Crezi că presiunea asta îl chinuie pe Bergodi?) Din punctul meu de vedere, conducerea Rapidului nu se potriveşte deloc cu Marius Şumudică. Mereu am fost de acord cu ideea, când pui un antrenor, trebuie să se plieze cu conducerea clubului. Când patronul este puţin mai nebunatic, trebuie să aduci un antrenor tot din zona aia.

Dacă tu eşti un tip calculat, liniştit, care vrei pentru orice lucru argument, trebuie să aduci un antrenor tot de tipul ăsta. Pentru mine, Bergodi a fost alegere potrivită pentru ceea ce înseamnă conducerea Rapidului în momentul ăsta. Eu zic că Bergodi are un drăcuşor acolo, Şumudică, ce îl macină”, a declarat Florin Lovin, potrivit OrangeSport.