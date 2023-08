Helmut Duckadam scos din pepeni de ultimele decizii ale oficialilor LPF! Ce a declarat fostul mare portar al Stelei?

In articol:

Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal a luat hotărârea amânării meciurilor din etapa cu numărul cinci a campionatului intern pentru echipele românești care evoluează în competițiile europene, pentru a le oferi un avantaj din punct de vedere al odihnei în duelurile cu adversarele din preliminarii.

Decizia celor de la LPF l-a scos din pepeni pe Hemut Duckadam, aceasta fiind de părere că echipele din Romania ar trebui să se obișnuiască să joace des, din trei in trei zile, dacă vor să se revina la performanțele de mult timp apuse din elita fotbalului european.

Duckadam: „Noi iar ne-am dus în epoca de piatră!”

„Nu ştiu dacă Nordsjaelland e o forţă. E o echipă frumoasă, care a jucat bine până la limita careului de 16 metri. Ştie jocul, se vede mâna antrenorului, iar noi iarăşi am mers în epoca de piatră, cu meciuri amânate.

Au trecut doar patru etape. Au obosit jucătorii după doar patru etape? De ce nu joci să creşti în joc şi să ai omogenitate? Era un plus dacă ar fi jucat în campionat. Va fi greu”, a spus Helmut Duckadam, potrivit Playsport.

Returul dintre Nordsjaelland și FCSB se joacă joi, 17 august, de la ora 20:00, pe arena Right to Dream Park din Farum. Această partidă oferă șanse egale celor două echipe care au remizat în prima manșă, scor final 0-0.

Dacă „roș-albaștrii” vor reuși să treacă de Nordsjaelland, se vor înfrunta în play-off cu cea care va ieși victorioasă din duelul Sabah Baku (Azerbaidjan) – Partizan Belgrad (Serbia).

În manșa tur, azerii au reușit să se impună cu 2-0.

UEFA oferă suma de 750.000 de euro echipelor care reușesc să se califice în play-off-ul UEFA Europa Conference League.

FCSB - Nordsjaelland 0-0 [Sursa foto: Instagram FCSB]

Gică Hagi în extaz după performanțele Farului din turul 3 preliminar

În finalul partidei, Gică Hagi a ținut să vorbească despre performanța elevilor săi și s-a declarat profund fericit, această victorie fiind necesară pentru moralul echipei. Tehnicianul a mai adăugat faptul că s-a simțit experiența și determinarea „decarului” Constantin Budescu pe teren, acesta fiind și motivul pentru care i-a oferit ocazia de a fi titular încă de la debut.

„Toți suntem fericiți. A trecut o perioadă grea, cu multe meciuri. S-a văzut puțin oboseală în prima repriză, dar calitatea jucătorilor și tot ce am făcut în repriza a doua eu zic că am meritat, cu toate că și adversarii au avut două ocazii clare. Câteodată ai noroc. Ei nu marchează, noi am marcat. Ne-a ieșit, suntem fericiți și mă bucur pentru jucători. Aveam nevoie de această victorie.

Budescu era antrenat, venea după ce a fost în pregătire. Clar mai are mult din punct de vedere fizic să ridice standardul, dar am contat pe experiența lui. E un jucător care știe să interpreteze fotbalul. Alibec avea nevoie lângă el de unul cu care să înțeleagă foarte bine.

E cel mai important că nu am luat gol. Clar că victoria e mult mai aproape așa.

Budescu e cu noi. El e numărul 10, așa cum am avut înainte Cernat, Eric, Ianis. Sunt jucători care știu să creeze, să inventeze, care au calitate. Pe asta am mizat. E clar că trebuie să muncim, să fie mai iute. Trebuie să mai și slăbească, iar împreună o să o facem. Are dorință, e motivat și îi place cu noi. Mie îmi plac decarii. Am fost decar și îmi plac decarii. Lor le dau ce au nevoie, adică protagonism și responsabilitate. Trebuie să îl punem în evidență pentru că are calitate mare.

3-0 nu e liniștitor. E o echipă care joacă vertical bine, care joacă și între linii. Sunt foarte înalți și va trebui să pregătim bine fazele fixe. Va trebui să facem un meci.

(n.r- Pleacă Băluță?) Nu, nu, nu cred. Băluță pleacă numai afară. Nu că eu vreau asta, dar așa înțeleg că el își dorește să plece afară”, a declarat Gică Hagi după prima manșa din turul 3 preliminar.

Manșa secundă este joi, 16 august, de la ora 19:00, în Estonia. Farul Constanța are toate șansele de calificare după un rezultat ireproșabil la Ovidiu, scor final 3-0.