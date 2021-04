Helmuth Duckadam împlineşte 62 ani. Care au fost meciurile de legenda ale Eroului de la Sevilla

In articol:

Helmuth Duckadam împlineşte 62 ani. Află totul despre cel mai iubit portar al Stelei şi vezi care au fost meciurile de legenda ale Eroului de la Sevilla.

Helmut Duckadam s-a născut pe 1 aprilie 1959 în judeţul Arad.

Helmuth Duckadam împlineşte 62 ani

Acesta a fost portar al echipei Steaua Bucureşti. Helmut Duckadam a fost supranumit „Eroul de la Sevilla”, deoarece în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri pentru a aduce trofeul echipei sale, Steaua București. Anterior a jucat la Constructorul Arad. La scurt timp după câștigarea trofeului, a suferit o accidentare care i-a pus capăt carierei. În prezent, Helmut Duckadam este director de imagine la FCSB.

Helmuth Duckadam s-a născut pe 1 aprilie 1959, iar astăzi împlineşte frumoasa vârstă de 62 de ani. Fostul portar al Stelei va petrece ziua de naştere alături de soţie şi de copii, dat fiind că este pandemie, iar măsurile menite să prevină infecţia cu SARS-COV-2 sunt tot mai aspre.

Helmuth Duckadam a vrut să se vaccineze anti-covid, însă nu a fost găsit în baza de date şi astfel nu a putut să se programeze la vaccin.

„Am vrut să mă vaccinez, am sunat in call center, dar mi s-a spus că nu figurez în baza de date. De fiecare dată cand am apelat mi s-a spus să sun a doua zi.

Sunt eu răbdător, dar, într-un final m-am săturat să tot sun. Nici nu-mi pot explica cum de nu pot fi găsit deoarece eu am probleme medicale, de atâția ani, fiind și pensionat pe caz de boală de mai bine de 20 de ani. Dar, poate că intre timp, m-am însănătoșit și nu știu eu? S-a produs așa, peste noapte, o minune”, a precizat Helmuth Duckadam pentru ProSport.

Meciurile de legenda ale "Eroului de la Sevilla"

Helmut Duckadam este o legendă vie a fotbalului românesc. Vezi AICI toate meciurile la care a participat fostul portar al Stelei.

Primii pași în fotbal i-a făcut în comuna natală, la echipa Semlacana, în 1974 când ajunge la Școala Sportivă Gloria Arad. În anul 1977, a debutat ca portar la Constructorul Arad, în Divizia C. Un an mai târziu este transferat de UTA, unde debutează în Divizia A (17 septembrie 1978, CS Târgoviște- UTA 2-0).

După 4 sezoane la gruparea arădeană, este transferat la Steaua București, unde se impune treptat ca titular. Este supranumit „Eroul de la Sevilla”, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni cu FC Barcelona a apărat toate cele patru lovituri de departajare consecutive, executate de Alesanco, Pedrazza, Alonso și Marcos, având o contribuție enormă la câștigarea trofeului de către Steaua București. Performanța reușită de Helmut Duckadam pe stadionul "Sanchez Pizjuan" din Sevilla este înscrisă în Cartea Recordurilor, potrivit wikipedia.org.

În același sezon în care a reușit cea mai bună performanță a unei echipe românești, cariera sa a fost întreruptă brusc, din cauza unui anevrism care a impus o intervenție chirurgicală la brațul drept, aceasta determinându-l să iasă definitiv din fotbalul de performanță la vârsta de 27 de ani.