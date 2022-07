Hitul verii – “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” Emisiunea cu si despre cuvinte, de la Kanal D, prima optiune in preferintelor telespectatorilor

“Jocul cuvintelor cu Dan Negru” este hitul verii, romanii au raspuns si aseara, in numar urias, provocarii charismaticului prezentator. Emisiunea cu si despre cuvinte a plasat ieri Kanal D pe prima pozitie in topul audientelor, cu 5,4% Rating si 19,5% cota de piata, la nivelul publicului de la orase, si cu 5,0% Rating si 17,2% cota de piata, la nivelul publicului din intreaga tara.

822.000 de telespectatori au urmarit Kanal D in medie, in fiecare minut al difuzarii emisiunii, iar minutul de aur (22:31) a tinut in fata micilor ecrane 1.516.000

de fani ai show-ului.

De altfel, Kanal D a fost intreaga zi de ieri in preferintele romanilor, statia clasandu-se pe pozitia secunda, pe toate targeturile monitorizate. Conform Kantar Media Romania, Kanal D a inregistrat 2,3% Rating si 13,8% cota de piata pe targetul National, 1,9% Rating si 12,2% cota de piata pe All Urban, si 1,3% Rating si 11,7% cota de piata pe targetul Comercial (21-54 Nat. ABCD)

Audiente Target National (22:30-24:00)

Sursa: Kantar Media Romania