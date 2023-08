Holy Molly si Carine, dezvaluiri in matinalul “Dimineata pe doi cu Greeg si Cernat”, difuzat pe Kanal D2 si Radio Impuls

Astazi, in matinalul “Dimineta pe doi cu Greeg si Cernat” Holy Molly și Carine, două voci în vogă ale scenei muzicale, au facut dezvaluiri senzationzale in cadrul emisiunii difuzate simultan la Kanal D2 si Radio Impuls. O explozie de energie și veselie a umplut studioul, iar secretul dezvăluit de cele doua artiste au uimit telespectatorii Kanal D2 si ascultatorii Radio Impuls.

Cele două cantarete nu au venit doar cu voci fermecătoare și carismă debordantă, ci și cu dezvăluiri care au uimit audienta.

Sub ochii atenți ai gazdelor, Holy Molly și Carine au mărturisit că piesa lor nouă și antrenantă, "Girls just wanna have fun", a fost realizată cu un buget atât de mic încât niciunul dintre fanii lor nu și-ar fi putut imagina așa ceva. 750 de lei- aceasta a fost suma magică pe care au avut-o la dispoziție pentru a crea magia sonoră care a cucerit deja inimile ascultătorilor.

Dar surprizele nu s-au oprit aici. Cele două artiste au dezvăluit că, în ciuda restricțiilor financiare, filmările au fost un adevărat carusel al distracției. Scenele pline de culoare și viață au fost create fără regizor, iar atmosfera de spontaneitate s-a simțit în fiecare cadru.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: A vrut să aibă un moment sexy în duș, dar a reușit opusul. Incredibil cum s-a filmat o celebră influenceriță| VIDEO&FOTO- stirileprotv.ro

"Am avut si un challenge, pentru ca trebuia sa facem un videoclip cu un buget de 750 de lei si a trebuit sa gasim cu cine sa filmam. Noroc ca am gasit-o pe Olivia care ne-a ajutat foarte mult ca ne-a adus personaje", le-a povestit Carine lui Cosmin Cernat si Greeg.

"Am avut noroc cu o doamna careia ii multumim foarte mult ca ne-a lasat sa filmam la ea in casa si ne-a si imprumutat cu bani", a adaugat Holy Molly.

Însă în spatele acestor povești muzicale senzaționale se află două talente care și-au început drumul muzical de la vârste fragede. Carine, pe numele real Corina Chiperceanu, a fost o senzație muzicală încă de la vârsta de 4 ani și a continuat să strălucească, colaborând cu nume mari din industrie. Pe de altă parte, Holy Molly, cunoscută inițial sub numele de Miss Mary, și-a găsit drumul în muzică de mică și a cucerit publicul internațional ca Holy Molly.

De luni până vineri, începând cu ora 07.00, aveți întâlnirea cu muzică bună, invitați speciali și detalii captivante, fie ascultand Radio Impuls sau urmarind Kanal D2, in matinalul “Dimineata pe doi cu Greeg si Cernat”.