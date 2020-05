In articol:

Horia Brenciu și-a sărbătorit fata cea mare, pe Andreea. Cântărețul are o fiica, pe Mina, cu sotia sa, Alice, care mai are doua fete din alte relatii, pe Andreea si Maria. Ulterior, a fost adoptat și un băiețel, Toma, astfel că Brenciu are 4 copii. (vezi cum l-a adoptat Brenciu pe micuțul Toma)

Cel mai mare dintre ei, Andreea, și-a sărbătorit duminică ziua de naștere. „Pe fata asta o iubesc foarte tare! E fii-mea cea mare, Andreea! Azi e ziua ei și merita toate îmbratișarile din lume! La mulți ani, iubirea mea!”, a postat Horia Brenciu.

Horia Brenciu și-a sărbătorit fata cea mare. Andreea a absolvit UNATC-ul

Andreea a absolvit UNATC-ul si chiar a lucrat in televiziune, pentru emisiunile produse de mama sa. Andreea a fost angajata, pentru o scurta perioada, si la un anticariat, dar a ajuns intr-un moment in care a considerat ca are nevoie de o noua provocare.

De aceea, Andreea s-a inscris la Facultatea de Psihologie, spre satisfactia mamei sale, Alice, care a comentat: "Sunt eu cea mai mandra mama?! Sunt! Am eu cea mai tare fata!? Am! E ea studenta din nou?! Este! Sa ai studentie frumoasa, din nou! Si sa fii fericita!! Si sa faci psihoterapie cu mama!”. În ultima perioadă, Andreea a lucarat pentru compania artistică a lui Horia Brenciu, ea apărând și în câteva videoclipuri ale tatălui ei vitreg.