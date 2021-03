Horia Brenciu şi Alice Dumitrescu sunt împreună de peste 25 ani. Află care este secretul căsniciei lor

In articol:

Horia Brenciu şi Alice Dumitrescu sunt împreună de peste 25 ani. Care este marele secret al căsniciei lor şi ce spune artistul despre soţia lui.

Horia Brenciu şi Alice Dumitrescu trăiesc o poveste de dragoste ca în filme, În casa lor nu există certuri, iar copiii cresc în linişte şi armonie.

Horia Brenciu şi Alice Dumitrescu au împreună patru copii.

Soţia sa are trei copii dintr-o relaţie anterioară, iar al patrulea copil este fiul lui Horia Brenciu

„Îi admir viața, cariera, realizările, toate îndeletnicirile pe care le are prin casă și în afara ei și aici mă refer în special la grădinărit. Îi admir forța și răbdarea cu care ne ține pe mine și pe cei 4 copiii ai noștri în frâu. O admir și o ador pentru toate momentele matinale când mă cheamă la micul dejun. Și cred că o să mai am multe de admirat la ea, pentru că acele cursuri menționate mai sus sunt doar începutul”, a spus Horia Brenciu pentru avantaje.ro.

Horia Brenciu a recunoscut că este gelos, dar se tratează:" Omul e un adevărat univers. Alice respectă regula asta. Nici eu nu fac rabat de la ea. Concluzia e că mai avem multe de descoperit și de experimentat”, a mai spus artistul pentru sursa citată.

Horia Brenciu şi familia în pandemie

Horia Brenciu şi Alice Dumitrescu au petrecut ultimul an, mai mult în familie, deoarece pandemia de coronavirus a stopat concertele şi viaţa artistică a vedetelor. Aşa că artistul şi soţia sa au stat mai mult cu copiii şi au făcut activităţi în familie.

Familia Brenciu s-a distrat gătind, dansând, cântând, ba chiar sau apucat de grădinărit sau de activităţi sportive.

„Copiii noștri au fost „afectați’ de mai multe îmbrățisari, ca de obicei. Cu noi, tot timpul acasă, cu toții am câștigat în dragoste, în amintiri și în sentimente. Am adus acasă câteva instrumente de la Academia de arte și am cântat și am dansat, până am epuizat toate cântecele din lume. După aceea, am trecut la compoziție… Am jucat fotbal și ping pong, am făcut lecții și proiecte cu Mina, am gătit, am citit, am făcut teatru de păpuși, am plantat roșii, castraveți și ardei, trandafiri și lavandă (asta mai mult Alice cu fetele). Am jucat table și iar am cântat. Pe scurt, a fost o carantină cu cântec”, a mai povestit Horia Brenciu.