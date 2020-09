Horia Moculescu

În urmă cu doar câteva zile, Horia Moculescu a ajuns la Spitalul Floreasca, după ce a avut toate simptomele specifice virusului COVID-19. Celebrul pianist, în vârstă de 83 de ani, a fost testat de trei ori, pentru a afla dacă este infectat cu coronavirus.

Horia Moculesc, suspect de COVID-19

Horia Moculescu este o țintă foarte bună pentru infecția cu COVID-19, ținând cont de faptul că bărbatul are o vârstă destul de înaintată, dar și de faptul că fumează de mai bine de 40 de ani. Astfel, după ce a observat că de-a lungul mai multor zile, mai multe simptome ale coronavirusului și-au făcut apariția, Horia a mers de urgență la spital. După ce a fost testat de trei ori, cunoscutul compozitor a zis că nu este infectat cu virusul proventi din China, ba chiar mai mult, medicii i-au dat drumul din spital.

„Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital alaltăieri și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Cantacuzino, a venit rezultatul acum și e tot negativ. Acum sunt acasă, sunt bine.”, a mărturisit Horia Moculescu pentru Click!

Compozitorul fumează de mai bine de patru decenii, iar a dus la o boală obstructiv pulmonară cronică care se manifestă prin tuse cronică, oboseală și bronșită acută. Iar în momentul în care simptomele specifice și-au făcut apariția, Horia a mers de urgență la spital, crezând că este infectat cu virusul COVID-19.

Cine este Horia Moculescu?

Horia Moculescu s-a născut în data de 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea. Este un cunoscut pianist, interpret vocal, compozitor, moderator și creator de programe de televiziune. Este membru al Uniunii Compozitorilor din România. A compus aproximativ 500 melodii și a luat peste 200 premii. Bărbatul a fost căsătorit cu Mariana Moculescu, cu care are și doi copii.

