In articol:

Horia Moculescu a ajuns zilele trecute de urgență la spital. Compozitorul în vârstă de 83 de ani și care se confruntă deja cu o boală serioasă de plămâni, a devenit suspect de coronavirus.

“Sunt o ţintă, am peste 80 de ani, deci 83 de ani, am un BPOC (n.r. Boală Obstructiv Pulmonară Cronică) o boală de plămâni dobândită cu încredere şi entuaziasm după 40 de ani de fumat. Asta scrie în prospectul bolii. Atacă oamenii în vârstă”, povestea el, în urmă cu ceva timp.

Deși nu a ieșit din casă de la instaurarea stării de urgență, Horia Moculescu a început să se simtă rău brusc, iar simptomele sale i-au neliniștit pe cei apropiați.

Horia Moculescu: "Am avut toate simptomele specifice"

Din fericire, compozitorul nu este infectat cu noul coronavirus, în ciuda faptului că simptomele păreau să se apropie de acest diagnostic.

Horia Moculescu a fost supus la 3 teste, iar pe cel de-al patrulea l-a făcut la Institutul Cantacuzino.

Citeste si: Fiica lui Horia Moculescu, în doliu! Zina Dumitrescu a fost nașa ei

”Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital alaltăieri și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Cantacuzino, a venit rezultatul acum și e tot negativ. Acum sunt acasă, sunt bine.", a declarat Horia Moculescu, pentru click.ro.