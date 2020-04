Horoscop 5 aprilie. Ce spun astrele? Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii, 5 aprilie 2020. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor și ființelor de lumină.

El are rol principal de protecție și claritate pentru întrebările noastre.

Iată pentru duminică ce spune manualul de la horoscop 5 aprilie 2020. Horoscopul de 5 aprilie 2020 primește călăuzirea și sfatul pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail și îngerii săi.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 5 aprilie 2020, pentru Berbec

Horoscop 5 aprilie 2020. Tu si persoanele iubite sunteti in siguranta

Ingerii te protejeaza pe tine si pe persoanele pe care le iubesti… inclusiv familia si prietenii din ceruri. Acest mesaj este un semn ca te poti relaxa, stiind ca Arhanghelul se ingrijeste de detalii si te salveaza pe tine si pe cei iubiti in toate privintele.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: lasa grijile si preocuparile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / ei se vor ocupa si de nevoile tale financiare / iti vor proteja afacerea / vei calatori in siguranta / o persoana iubita din ceruri este fericita si iti trimite iubire / aminteste-ti ca grijile sunt o forma de rugaciune, asadar roaga-te doar pentru ceea ce doresti.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail, va multumesc ca vegheati asupra mea si a celor pe care ii iubesc [specificati numele acestora]. Va rog sa ma ajutati sa ma simt in siguranta si in pace ; si umpleti-ma cu credinta, sa ma pot focaliza asupra prioritatilor si sa ma bucur de o viata sanatoasa si fericita.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 5 aprilie 2020, pentru Taur

Tu ai creat aceasta situatie si ai puterea de a o schimba

Acest mesaj iti reaminteste ca TU esti un creator puternic, facut dupa chipul si asemanarea Creatorului divin. Nu esti o victima pasiva ; ai dreptul si deprinderile necesare pentru a te ridica si a schimba totul in aceasta situatie sau relatie. Totusi, atat timp cat dai vina pe altii si crezi ca ei te controleaza, vei ramane blocat. Dar chemand in ajutor ingerii, apoi primind calauzirea primita, poti schimba totul ca prin minune.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nu mai da vina pe tine sau pe altii / scrie o lista cu actiunile pe care trebuie sa le faci, apoi fa un pas in fiecare zi / discuta deschis si cauta solutii cu alta persoana implicata in aceeasi situatie / fa chiar azi un pas sau mai multi pentru transformarea visului in realitate / fa schimbari sanatoase in viata.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai lasat sa ma sprijin pe taria ta si mi-ai amintit de propria mea putere. Te rog sa ma ajuti sa manifest si sa vindec conform vointei lui Dumnezeu, creand pace si binecuvantari pentru toti cei implicati.

Horoscop 5 aprilie 2020, pentru Gemeni





Ai primit acest mesaj ca o confirmare ca gandurile si actiunile tale merg in directia potrivita pentru implinirea misiunii personale si dobandirea pacii launtrice in aceasta viata. Asculta cu atentie calauzirile launtrice iar ingerii te aplauda ca le urmezi cu credinta. Desi nu vezi clar ce urmeaza sa se intample, ingerii vor sa stii ca ei te calauzesc si te protejeaza la fiecare pas pe care il faci.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Acum e momentul potrivit sa incepi un nou proiect, o afacere, un stil de viata, o carte sau o schimbare pozitiva in stilul tau de viata / Asculta-ti calauzirea launtrica chiar daca altii nu inteleg / Ai incredere pentru ca vei fi sprijinit financiar pe masura ce iti urmezi planurile.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te chem in ajutor acum. Iti multumesc ca m-ai calauzit puternic si clar ca sa pot intelege usor. Iti multumesc ca m-ai motivat si m-ai umplut de curaj si de incredere ca sa fac schimbari sanatoase in viata.

Horoscop 5 APRILIE 2020. Calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje, noteaza sfatulparintilor.ro