Horoscop Chinezesc 2022. Previziuni astrale pentru Noul An Chinezesc

Horoscop Chinezesc 2022. Citește zodiacul chinezesc pentru anul 2022 și află ce îți rezervă astrele în Noul An.

Anul Tigrului de Apă va începe pe 1 februarie 2022 și se va încheia pe 21 ianuarie 2023.

Horoscop Chinezesc 2022. Șobolan

Anul 2022 va aduce schimbări pe toate planurile, dar mai ales în cel profesional. Nativii din Șobolan vor avansa în carieră, vor primi poziții de conducere sau vor primi un salariu mai bun decât au avut anul trecut. Schimbările vor fi benefice, atâta timp cât aceștia le vor primi cu inima deschisă. Anul Tigrului de Apă nu îi va afecta din punct de vedere financiar.

Horoscop Chinezesc 2022. Bivol

Nativii din Bivol vor avea de tras mai mult în Anul Tigrului de Apă. Aceștia vor trebuie să depună eforturi considerabile ca să primească ceea ce își doresc și să muncească dublu.

Horoscop Chinezesc 2022. Tigru

Însă, Noul An Chinezesc le va aduce noroc în dragoste și înțelegere în familie. Este posibil ca anul 2022 să se finalizeze cu o logodnă sau căsătorie.

Anul Tigrului de Apă este un an extrem de favorabil pentru nativii din Tigru, care se vor simți tenace, feroce și gata de atac. Anul 2022 va fi încununat de succes, dacă vor face față luptelor interioare cu care se vor confrunta.

Totodată, Noul An Chinezesc le va aduce Tigrilor mult noroc de bani, bunuri materiale, case și alte avuții.

Horoscop Chinezesc 2022. Iepure

Noul An Chinezesc le va aduce nativilor din zodia Iepurelui o mulțime de oportunități de avansare în carieră, dar și oferte de joburi în străinătate.

Horoscop Chinezesc 2022. Dragon

În Anul Tigrului de Apă, Iepurele va reuși să îți învingă fricile și să îți ia viața în piept. Din punct de vedere amoros, Noul An le va aduce Iepurilor și o nouă iubire

Anul Tigrului de Apă le va deschide nativilor din zodia Dragon, porțile către succes. În Noul An Chinezesc, Dragonii vor fi mai apreciați la locul de muncă, ba chiar vor deveni indispensabili. Însă, pe plan familial, nativii din Dragon vor avea parte de o pierdere imensă și ireversibilă. Vindecarea le va lua mult timp, însă vor merge înainte cu capul sus.

Horoscop Chinezesc 2022. Șarpe

Noul An Chinezesc le poate aduce nativilor din zodia Șarpelui un nou membru în familie. Poate fi vorba de un nou născut sau o înrudire prin căsătorie. În Anul Tigrului de Apă, Șerpii se vor simți mai inspirați la locul de muncă, cu mai multă putere de decizie, dar și cu mai mulți bani în portofel, dat fiind că vor urca pe scara profesională.

Horoscop Chinezesc 2022. Cal

Noul An Chinezesc le va aduce nativilor din zodia Calului, proiecte noi, preocupări inedite și situații neprevăzute. Totodată, în Anul Tigrului de Apă, Caii se vor simți pregătiți să își asume noi responsabilități, atât la serviciu, cât și pe plan personal. Din punct de vedere amoros, anul 2022 va fi unul extrem de favorabil.

Horoscop Chinezesc 2022. Capră

Pentru nativii din zodia Capră, anul 2022 va fi unul extrem de agitat, din punct de vedere spiritual. Capra nu își va mai găsi locul niciunde și va intra într-o nouă etapă de regăsire și împlinire sufletească. La finalul acestui proces, nativii din Capră se vor simți mai maturi, mai responsabili și mai abili, ca să facă față provocărilor vieții.

Horoscop Chinezesc 2022. Maimuță

Anul Tigrului de Apă le va duce nativilor din zodia Maimuță, împlinire pe plan personal, dar și o cerere în căsătorie. Nu este exclus ca până la finalul anului 2022 să apară și un copil în familia Maimuței. Din punct de vedere profesional, Noul An Chinezesc va fi încununat de succes, dar și de o mărire de salariu.

Horoscop Chinezesc 2022. Cocoș

Anul Tigrului de Apă îi va învăța pe nativii din zodia Cocoșului să fie mai responsabili, mai atenți la nevoile celor din jurul lor, dar și mai maturi din punct de vedere spiritual. În 2022, Cocoșii se vor confrunta cu mai multe situații limită, dar vor avea tăria de caracter necesară pentru a face față tuturor provocărilor.

Horoscop Chinezesc 2022. Câine

În Noul An Chinezesc, nativii din zodia Câinelui vor reuși să își schimbe locul de muncă și să renunțe la anumite obiceiuri nesănătoase. Totodată, în anul 2022, nativii din zodia Câinelui vor învăța să se bucure de lucrurile mărunte și nu vor mai cere lucruri imposbile de la viață. Nu este exclus ca în Anul Tigrului de Apă, aceștia să-și întâlnească iubirea.

Horoscop Chinezesc 2022. Mistreț

Mistreții de vor bucura în 2022 de mai mult timp liber, de vacanțe incredibile și călătorii în locuri de vis. Anul Tigrului de Apă le este prielnic din punct de vedere material, însă nici pe plan personal nu o duc rău. Deși vor sta departe de familie și de prieteni, nativii din zodia Mistreț vor reuși să îți facă amici noi.

Vezi în ce zodie ești, în funcție de anul nașterii

Zodiacul chinezesc este format din 12 semne, respectiv 12 animale, care potrivit tradiției chineze, s-au prezentat la adunarea convocată de Budha pentru a-și lua rămas bun.

În zodiacul chinezesc se ține cont de anul nașterii pentru a se stabili în ce zodie te-ai născut. Pentru a afla în ce zodie chinezească te-ai născut, verifică anii din rândurile următoare.

Șobolan: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Bivol: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Tigru: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962. 1974, 1986, 1998, 2010.

1914, 1926, 1938, 1950, 1962. 1974, 1986, 1998, 2010. Iepure (Pisică): 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. Dragon: 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012.

1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012. Șarpe: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Cal: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Capră (Oaie): 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015.

1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015. Maimuță: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Cocoș: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Câine: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Mistreț (Porc): 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Anul Tigrului de Apă

Sub zodia Tigrului s-au născut următoarele personalități: Charles de Gaulle, Ho SI Min, Ludwing van Beethoven, Dwight D. Eisenhower, Groucho Marx, Prințesa Anne, Stevie Wonder, Simon Bolivar, Will Geer, Alec Guinness, Pierre Balmain, Anghel Saligny, Regina Elisabeta a II-a, Giscard D'Estaing, Hugh Hefner, St. Francis Xavier, Marilyn Monroe, Emily Bronte, Isadora Duncan, Diana Rigg, Bon Jovi, Tom Cruise și Rudolf Nureyev, potrivit zodiacul-chinezesc.ro.