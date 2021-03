Horoscop săptămâna 8 - 14 martie 2021. Ana Maria Ticea, astrolog WOWBIZ.ro, vă spune ce v-au pregătit astrele

In articol:

Iată ce surprize le așteaptă pe zodii în această săptămână. Astrologul WOWBIZ.ro Ana Maria Ticea anunță o săptămână prosperă pentru multe dintre zodii.

Saptamana 8- 14 martie 2021

13 martie- Luna Noua in Pesti- ne punem dorinte

14 martie- Venus conjunctie Neptun- dispozitie romantica

Berbec- se gandesc la trecut, sunt concentrati pe ei, au nevoie de solitudine, singuratate, se aduna pentru proiecte noi.

Taur- isi fac noi prieteni online, au proiecte personale, primesc oferte profesionale si bani.

Gemeni- investesc in afaceri, sunt activi, mananca sanatos, se gandesc la afaceri, au energie.

Rac- perioada de vindecare, se retrag, au nevoie de liniste, ii ajuta practicile spirituale.

Leu- se elibereaza de ce nu le face bine, isi achita datorii, sunt in cuplu cu partenerii, legaturi intime.Fecioara- au parte de noi oferte profesionale, colaborari, se impaca in relatii.

Balanta- noi oferte profesionale, partenerii sunt alesi pe criterii intelectuale, se gandesc la drumuri in strainatate.

Scorpion- pot colabora cu o firma noua, vor totul sau nimic, investitii in camin, creativitate.

Sagetator- se revitalizeaza, vor parteneri noi in dragoste, multe lucruri de gestionat acasa.

Capricorn- comunicare buna la munca cu colegii, proiecte, idei bune, sanatate buna.

Varsator- mai multa prudenta, bani, multa dragoste, creativitate.

Pesti- relansare, focus pe ei, discutii acasa cu familia.

Ana Maria Ticea, astrolog WOWBIZ.ro