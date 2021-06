Horoscopul săptămânii 14- 20 iunie 2021! Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, totul despre ce ne rezervă astrele

In articol:

Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, totul despre cum va fi săptămâna 14- 20 iunie 2021 pentru nativii zodiacului.

14 iunie- Saturn cuadratura Uranus- lupta intre nou si vechi

14 iunie- Soare careu Neptun- iluzii.

Horoscopul saptamanii 14-20 iunie 2021

Berbec- Ai foarte multe drumuri de facut si multe proiecte de rezolvat. Este o saptamana plina, asa ca nu ar lipsi si niste calatorii din viata ta.

Taur- Vei avea parte de cateva castiguri financiare care iti vor rezolva problemele cu banii. Saptamana va fi potrivita pentru discutiile cu familia, socializare, deschidere catre prieteni.

Citeste si: Horoscop iunie, influențat de eclipsa din 10 iunie 2021. Apel de trezire din Univers pentru toate zodiile. Care va fi cea mai afectată

Gemeni- Gemenii vor avea parte de multe discutii si conversatii si de dat si mai multe explicatii. Se recomanda calmitate si deschidere pentru intelegere.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Rac- Primesti cadouri si bani, ceea ce iti face saptamana mai buna.

De asemenea, iti vei cumpara masina visurilor tale, iar asta te va face cu adevarat fericit.

Leu- Ai tot mai multe ganduri serioase si realiaste in ultima perioada, ceea ce inseamna ca totul se indreapta catre ceva bun. Vei fi pus in situatii bune, dar va trebui sa faci si niste alegeri in ceea ce priveste iubirea.

Fecioara- Iesirile in societate iti vor face extrem de bine, iar prietenii te vor ajuta sa iesi din starea aceasta.

Va trebuia sa faci anumite alegeri in ceea ce priveste munca.

Balanta- O saptamana in care te vei detasa si te vei focusa pe calatorii. Alege noi destinatii si bucura-te din plin de acest timp liber.

Scorpion- Vei avea parte de o saptaman complicata. Te vei gandi in mare parte la trecut, desi trebuie sa te concentrezi mai mult ca niciodata pe prezent.

Este nevoia de o atentie sporita pentru ca va trebui sa iei multe decizii.

Citeste si: Horoscopul săptămânii 17- 23 mai 2021, prezentat de Ana Maria Ticea! Iată ce spun astrele

Sagetator- Multe discutii in familie si va trebui sa faci multe sacrificii. Gaseste rezolvari si alegeri benefice legate de cuplu.

Capricorn- Vei avea parte de rezultate spectaculoase si de proiecte inedite. Chiar daca va fi vorba de multa alergatura, gandeste-te doar la rezultatul final.

Varsator- Multe discutii in cuplu, desi ai nevoie mai mult ca niciodata de liniste. Fugi cat poti de agitate si pune-ti gandurile in ordine.

Pesti- Da dovada de curaj in aceasta saptamana pentru ca te vor astepta multe oportunitati. Asteapta validare si din partea celorlalti, dar nu te pierde pe drum.