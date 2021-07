Horoscopul săptămânii 19- 25 iulie 2021! Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, totul despre ce ne rezervă astrele

In articol:

Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, ne spune cum totul despre saptamana 19-25 iulie 2021. In perioada 22 iulie- Venus in Fecioara- accentul se pune pe munca si sanatate, iar in 4 iulie- Luna Plina in Varsator- detasare si apogeu al dreptatii sociale.

Horoscopul saptamanii 19- 25 iulie 2021

Berbec- Discutii lamuritoare. Trebuie sa fiti atenti cum puneti problema sa nu va enervati. In aceasta perioada nu vreti sa mai faceti nimic din ce nu credeti. Comunicare este cheia.

Taur- Veti avea parte de mult discutii, care vor duce la enervare si la indepartarea de anumiti oameni si prieteni. De asemenea, veti avea de facut niste alegeri care nu suporta amanare.

Gemeni- Multe responsabilitati in aceasta saptamana. Atentie la provocari si cheltuieli pe segment financiar. Totodată, va veti concentra pe munca si cariera.

Rac- Racii se concentreaza pe bani si segmentul profesional, dar evita sa creada in anumiti oameni. Multe negocieri, in aceasta perioada. Totusi, vor sa evite anumite probleme.

Leu- Detasare deplina in aceasta saptamana si concentrare pe munca. Vor aparea nemultumiri legate de un partener, prieten sau situatie. Evita anumite decizii si cauta solutii de mijloc.

Imagine ilustrativă[Sursa foto: pexels]

Fecioara- Enervare cu anumiti oameni. Cauta cele mai norocoase situatii si au parte de fler in derularea unor proiecte. Toata saptamana va fi dedicata muncii.

Balanta- Multa atentie pe segmentul legat de casa si familie.

O saptamana in care munca va fi pe primul loc, dar vei avea parte de avansare profesionala. De asemenea, trebuie sa rezolve anumite situatii cu anumiti oameni.

Scorpion- Mare succes in perioada aceasta. Scorpionii simt anumiti oameni sau situatii ca le sunt potrivnice.

Cu toate acestea, trebuie sa fiti calmi si sa nu raspundeti provocarilor. Inteleg ca divinitatea le vrea binele.

Sagetator- Sunt foarte activi in zona prietenilor si se distreaza cu oameni de calibru. Sunt foarte solicitati in societate in aceasta saptamana.

Capricorn- Vor aparea nemultumiri pe plan personal. Capricornii vor sa rezolve ceva, dar au parte de mici provocari. Cauta tot felul de solutii, dar reusesc sa devina responsabili.

Varsator- Fler financiar in saptamana aceasta. Vor rezolva multe ituatii de viata si sunt avantajati. Confera si altora ajutor si vor da dovada de umanism.

Pesti- Pestii sunt ajutati, dar au intuitie buna. Sunt devotati celor dragi. Participa in societate si vor avea parte de avantaje la munca.