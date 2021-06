Horoscopul săptămânii 21- 27 iunie 2021! Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, totul despre ce ne rezervă astrele

Ana Maria Ticea 23:17, iun 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, totul despre cum va fi săptămâna 21- 27 iunie 2021 pentru nativii zodiacului. În perioada 21- 24 iunie: Venus trigon Neptun, Jupiter trigon Soare- evenimente, campanii publicitare, pe 24 iunie- Luna Plina in Capricorn- emotii intense, culegem rezultate, iar pe 27 iunie- Venus- Leu- demonstrativi.

Horoscopul saptamanii 21- 27 iunie 2021

Berbec- neînțelegeri în familie, veți avea probleme cu actele la casă. Noi impedimente în cariera, insă se anunta o relatie de iubire pentru cei singuri.

Taur- se anunta calatorii. Veți pune la vânzare casa parinteasca și veți lua decizii importante în familie.

Gemeni- Veți incepe o nou relatie si veti da uitarii trecutul. Veti pleca intr-o calatorie unde veti petrece momentele frumoase alaturi de familie. Aveti grija la bani caci se anunta cheltuieli neprevazute.

Rac- va incarcati cu multa energie. Veti lua decizii importante in familie privind relatia amoroasa pe care ati inceput-o de curand.

Leu- aveti grija cu sanatatea, caci se anunta multe probleme la orizont. Atentie la certuri cu partenerul de viața.

Fecioara- va veti relansa in cariera si veti avea o noua preocupare legata de relatii. In timpul liber se anunta iesiri cu cei apropiati.

Balanta- va veti ocupa de lucruri legate de casa, de familie. Multe secrete ies la iveala si va aparea o relatie cu o persoana mai in varsta pentru cei singuri.

Scorpion- noi schimbari in viata dumneavoastra se anunta la orizont.

Nu trebuie să amestecatiiubirea cu obligatiile profesionale.Sagetator- aveti grija la bani, caci o amenda este pe drum. Un lucru bun vine pe partea sentimentala: poti cunoaste dragostea la sfarsitul lunii.Capricorn- multa dragoste din partea celor apropiati, insa atentie la reprosuri.Varsator - atentie multa la sanatate. Vei afla secrete ale partenerului si apar certuri in relatia voastra. Renunta la atitudinea critica.Pesti- se anunta motive de bucurie legate de familie. Vei amana lucrurile legate de casa sau de un proiect profesional. Starea ta va fi una mult mai buna, pozitiva.