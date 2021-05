Horoscopul săptămânii 31 mai - 6 iunie 2021! Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, vine cu detalii despre fiecare zodie

In articol:

Horoscopul saptamanii vine cu surprize pentru mai multi nativi. Astrologul WOWbiz.ro, Ana Maria Ticea, ne dezvăluie cum va arata saptamana 31 mai- 6 iunie pentru fiecare zodie.

31 mai- Mercur Retrograd in Gemeni- revizuirea unor acte,contracte

2 iunie- Venus trigon Jupiter- iubire,deschidere

5,6 iunie- Marte opozitie Pluto- transformari

Horoscopul saptamanii 31 mai- 6 iunie 2021, prezentat de astrologul Ana Maria Ticea

Berbec- Verificati-va proiectele ,actele, dar si contractele. Fiti extrem de anteti la condus, dar si la discutiile cu familia.

Taur- Nu trebuie sa va aruncati banii pe orice in aceasta perioada. Partea financiara va reprezenta o problema in saptamana aceasta, deci aveti grija sa nu faceti risipa.

Gemeni- Sunteti destul de agitati in saptamana aceasta, iar discutiile cu prietenii nu va vor ajuta deloc, ci dimpotriva. Este nevoie de o atentia foarte mare la acte, asa ca sa fiti extrem de odihniti.

Rac- Cel mai indicat este sa va ascultati sufletul in aceasta perioada. Gandurile la viitoarele calatorii te vor ajuta sa treci cu bine peste probleme. Insa, trebuie sa iti rezolvi neaparat anumite probleme si sa incetezi sa mai suferi din cauza aceasta.

Leu- Chiar daca o sa fiti presat la munca, din punct de vedere sentimental totul arata foarte bine. Focus mai mult pe cuplu, pentru ca o perioada extrem de interesanta in relatia voastra.

Fecioara- Odihna o sa va aduca si rezultate pe masura. Veti avea diferite proiecte de cariera, asa ca doar prin munca veti ajunge la rezultatul dorit.

Balanta- Veti avea nevoie de foarte multa atentia pentru a va organiza anumite acte. Chiar daca gandul va sta doar la calatorii, trebuie sa va focusati pe prezent.

Scorpion- O perioada prielnica pentru transformari si evolutie. Chiar daca agenta e plina si aveti multe lucruri de rezolvat, totul o sa fie conform planului.

Sagetator- Gandul iti tot zboara la o casa sau sa te arunci intr-o afacere cu imobiliare. Fii foarte atent la diferite parteneriate, dar nu neglija relatia.

Capricorn- Multa munca si dezvoltare profesionala in aceasta saptamana. Insa, si iubirea primeaza in perioada urmatoare. Dedica-ti mai mult timp relatiei.

Varsator- Saptamana aceasta vine cu o creativitate iesita din comun. Te duce cu gandul la copilarie si la partea ta artistica.

Pesti- Incepi saptamana in forta. Pornesti renovarile in casa si te axezi mai multe pe echilbru sufletesc. Cu toate astea, nu uita de odihna in aceasta perioada, tinzi sa te suprasoliciti.