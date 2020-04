Horoscop 6 – 12 aprilie. Asteapta-te la lucruri neasteptate. Cand Marte se ciocneste cu Uranus marti, pe 7, vei simti o dorinta puternica de libertate si schimbare. S-ar putea sa te simti si mai inhibata decat de obicei, asa ca incearca sa canalizezi aceasta energie in ceva pozitiv. Orice s-ar intampla, aceasta intalnire astrologica aduce surprize, asa ca renunta la rutina ta obisnuita si incearca ceva diferit.

In plus, Mercur intra in Berbec sambata, pe 11 aprilie, si aduce cu sine gandire competitiva, intensa si impulsiva. E un boost de energie proaspata, mai ales ca Mercur a petrecut prea mult timp in lenesul Pesti. Daca in ultima vreme ai tot lasat lucruri pe maine si nu prea te-ai putut concentra la nimic, Mercur in Berbec te ajuta sa te ridici si sa treci la treaba.

De asemenea, te incurajeaza sa spui primul lucru care-ti trece prin minte, asa ca nu uita sa te gandesti bine inainte de a vorbi, pentru a evita conflicte cat inca mai poti.

Citeste si: Cei mai pacatosi barbati din horoscop. Top 3 zodii pacatoase

Din fericire, faptul ca intra in Berbec nu e singurul lucru incitant pe care Mercur il face saptamana asta. Va forma si un sextil pozitiv cu Pluto, Jupiter si Saturn, dandu-ti idei geniale si curajul si motivatia de a le transforma in realitate.

Surprizele nu se opresc aici. Marti, pe 7 aprilie, are loc Luna Plina in Balanta. De regula, Luna Plina e un eveniment ce semnifica o culminare emotionala – momentul cand gandurile din subconstient ies la suprafata, astfel incat sa poata fi vazute. Ai parte de revelatii, ceea ce inseamna ca e o perioada de schimbare si intensitate.

Citeste si: Astrologii au decis: iată care e cea mai puternică zodie

Insa aceasta Luna Plina va aduce si armonie in lumea ta, care e in prezent plina de extreme. Balanta este o zodie cardinala de aer, centrata pe echilibru, cooperare si parteneriate, ajutandu-te sa te te intelegi cu cei cu care pana nu demult nu reuseai si sa munciti impreuna pentru ceva important. Iti va aduce pace si te va ajuta sa intelegi cum trebuie sa navighezi aceste momente de mare incertitudine.

Horoscopul saptamanii 6-12 aprilie. BERBEC

Simti dorinta de a lupta pentru o cauza care conteaza enorm pentru tine. Nu incalca regulile doar de dragul de a o face. Concentreaza-ti pasiunea pe ceva cu adevarat pozitiv. Inveti sa lasi deoparte nevoile tale de dragul binelui colectiv. Cea mai pura iubire e una neconditionata si libera de ego.

Citeste si: Cei mai parsivi barbati, in functie de zodia in care s-au nascut

Horoscopul saptamanii 6-12 aprilie. TAUR

Te asteapta o schimbare incitanta in cariera. Fie ca te simti inspirata sa-ti schimbi jobul sau sa-ti intaresti pozitia curenta de la locul de munca, e o schimbare de care aveai mare nevoie. Intelegi mai bine cum iti petreci timpul si ai energia de a-ti schimba rutina de zi cu zi si a renunta la procrastinare.

Citeste horoscopul saptamanii 6-12 aprilie pe andreearaicu.ro.