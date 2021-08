Horoscopul săptămânii 9- 15 august 2021! Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, totul despre ce ne rezervă astrele

In articol:

Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, ne spune cum totul despre saptamana 9-15 august 2021. In perioada 10 august- Venus opozitie Neptun, in 11 august, Mercurs opozitie Jupiter- se pot da afaceri peste cap, iar in 12 august, Mercur in Fecioara.

Horoscopul saptamanii 9- 15 august 2021

Berbec- Transformari personale in aceasta saptamana. Trieri ale oamenilor de langa voi. Vei aparte si de comentarii si dialog cu cei din anturaj.

Taur- Ai nevoie de multa rabdare in aceasta saptamna, pentru ca vei avea parte de multa agitatie in actiuni de gasirea unei stabilitati. Trebuie sa pui accentul si pe o reorganizare a vietii de familie.

Gemeni- Nativii din zodia Gemeni vor incepe ceva de la 0. Cauta solutii si se reinventeaza in aceasta saptamana. Sanse profitabile, deci ai grija la ce alegi.

Rac- O saptamana cu si despre investitii. Recalculezi situatia financiara si te gandesti mai serios la bani. Vor exista mici schimbari.

Leu- Nativii din zodia Leu au nevoie sa spuna ce au pe suflet in aceasta saptamana. Nu trebuie sa se lase prade egoului, de asemenea. O perioada plina de agitate si nervozitate.

Fecioara- Ai parte de noroc financiar si reusita mare. Repari lucruri, ceea ce iti aduce si o stare generala de bine pe tot parcursul saptamanii.

Balanta- O saptamana axata pe socializare, prieteni, apropiati. Te vei intalni cu oamenii dragi si te vei bucura de timpul petrecut cu acestia.

Scorpion- Esti mult mai deschis spre altii in aceasta perioada si se pare ca vei primi si ajutor din partea acestora. Vei parte parte si de o deschidere profesionala, iar totul va decurge destul de bine in viata ta.

Sagetator- Neaparat sa iti asculti vocea interioara in aceasta perioada.

Nu amana, pentru ca vei avea lucruri importante de rezolvat.

Capricorn- Multa deschidere spre partea de intalniri predestinate. De asemenea, iei multe decizii pe plan financiar.

Varsator- O saptamana destul de buna, in care vei lua doar decizii bune. Multe intalniri si sanse importante iti vor deschide noi perspective.

Pesti- Multe decizii de luat in aceasta saptamana pe segmentul profesional. Trebuie sa te inarmezi cu multa calmitate.