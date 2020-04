In articol:

Fostul fotbalist Răzvan Raț și-a transformat hotelul în centru de carantina pentru bolnavii și suspecții de coronavirus de la noi din țară. a intrat live prin videocall la Teo Show și a vorbit, plin de modestie, despre gestul lui.

„Nu cred că e nimic extraordinar in gestul meu, e un mesaj pe care vreau sa il transmit romanilor si oamenilor. În situatia in care suntem, fiecare dintre noi, mai mult sau mai putin, poate ajuta”, a explicat Răzvan Raț.

Întrebat despre comportamentul oamenilor din hotel, fostul fotbalist a oferit un răspuns sincer, dar dimplomat.

„Sunt oameni diferitii, din pături sociale diferite. Mai ales la situatia de acum, oamenii reactioneaza diferit si nu poti sa ii condamni. E o situatie noua pentru ei, la fel cum e o situatie noua si pentru mine. Nu mi-am imaginat niciodata ca acest hotel va fi centru de carnatina, dar ne adaptam. Unii au fost mai nervosi, altii mai putin, dar usor-usor au inteles ca asta e situatia si trebuie sa se comporte intr-un fel. Ne-am intalnit cu tot felul de lucruri ciudat, dar usor-usor toti cei din carantina au inteles ca asa e mersul lucrurilor, trebuie sa stea in carantina si apoi sa paraseasca aceasta locatie”, mai povestit fostul fotbalist Răzvan Raț.

„Au fost si cereri de somon fumé si friptura de vita la gratar, ceea ce e nu e cazul, totusi totul se intampla in anumite limite. Au fost si altii care intrebau de ce nu sunt testati, unii au fost testati, altii nu, pentru ca sunt asimptomatici. Incerci sa ii linistesti pentru ca sunt lucruri pe care le traim, suntem intr-o situatie care nu e normala”, a povestit sportivul.

Răzvan Raț: „Împreună putem ajuta”

„Decizia mea era in momentul in care acest lucru era benevol, la momentul acesta e o diferenta. Ea consta in faptul ca autoritatile nu mai au nevoie de acceptul proprietarilor ca sa poata folosi locatia respectiva. Revin la meajul pe care incerc sa il trasnmit, ca toti impreuna putem ajuta si doar impreuna putem ajuta sa iesim din situatia asta. Nu ma refer la parti financiare, ci la gesuri pe care le putem face toti fara sa depunem prea mult efort”, a mai declarat Răzvan Raț la Teo Show.