Hoții care l-au prădat pe hairstylist-ul vedetelor au fost arestați, însă Bassam Dabbas încă nu și-a recuperat banii: „Acum așteptăm...”

Cu ceva timp în urmă, Bassam Dabbas a fost lăsat fără o sumă mare de bani, în timp ce se afla la sală pentru un antrenament.

Hoții care „l-au sărăcit” pe hairstylist-ul vedetelor au fost arestați de către oamenii legii și urmează să plătească pentru faptele lor.

Vedeta încă așteaptă să își recupereze toți banii care i-au fost furați. [Sursa foto: Instagram]

Bassam Dabbas încă nu și-a recuperat toți banii

Cu ceva timp în urmă, Bassam a trecut prin clipe foarte dificile. În momentul în care a realizat că i-au fost furați 25 de mii de lei, acestuia i-a căzut cerul în cap, pentru că nu se aștepta sub nicio formă să fie prădat într-un loc în care credea că este

în siguranță.

Încă din luna august, atunci când a avut loc jaful, Bassam a făcut constant demersuri pentru ca cei care l-au prădat să plătească iar banii să îi fie restituiți.

Vedeta a fost foarte surprinsă în momentul în care a constatat că hoții i-au avut complici pe angajații de la sala de sport așa cum, spune acesta, bănuiau și oamenii legii.

Cei care l-au jefuit se află acum în spatele gratiilor, însă banii continuă să lipsească așa că Bassam își dorește acum doar să primească înapoi valuta care îi aparținea de drept.

„Am înțeles de la avocată că am câștigat procesul, acum așteptăm să mai treacă o lună. Oamenii sunt în pușcărie din a doua zi, dar ce se întâmplă, nu știu. Am dat și la sală, pentru că poliția a dat vina pe sală, pentru că ei au intrat și au ieșit cu acordul lor, adică hai că intri și furi fără abonament, dar te întorci și dai portofelul și rucsacul fără abonament, cum să intri în sală așa? Oarecum i-a obligat și pe cei de la sală, dar procesul oricum am auzit că l-am câștigat deja. S-a implicat și sala, pentru că nu ai cum, cum ar fi ca eu să intru să la tine în casă, să îți fur, să plec și să îmi dai voie, asta înseamnă că sunt mână în mână cu sala. Ce mi s-a întors sunt 250 de milioane cu portofelul, dar în rest încă nu. Pontul a fost dat de femeia de serviciu de la sală, care stă în aceeași zonă cu ei. Ea a dat pontul că sunt acolo, că am bani la mine”, a declarat Bassam Dabbas la un post de televiziune.