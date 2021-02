I-a amenajat mormântul fiicei lui și se așază cu ea în groapă în fiecare zi! Motivul este incredibil

In articol:

Deși am avea tendința de a-l judeca și condamna pe bărbat, acesta nu încearcă decât să-și ajute fiica, greu încercată de o boală rară, al cărui tratement este extrem de costisitor și peste puterile familiei.

Copila suferă de o boală extrem de rară și nemiloasă

Tatăl i-a săpat groapa micuței și i-a pregătit mormântul, iar acum merge cu ea regulat și se așază amândoi în groapă. Iată și motivul înduioșător al bărbatului!

Zhang Xinlei, este o fetiță prea mică pentru problemele cele mari de care suferă. Medicii au diagnostricat-o cu o boală extrem de grea și necruțătoare încă dintre primele luni de viață: talasemie. Această tulburare rară o codamnă pe fetiță la moarte sigură, fără să-i dea prea multe șanse.

Fetița și tatăl, împreună în mormânt

Părinții copilei au făcut tot ce lea stat în putință pentru ca ca aceasta să beneficieze de tratamentul extrem de costisitor și complicat. s-au împrumutat la toți cunoscuții și chiar vecinii au făcut chetă pentru a-i ajuta cu sume de bani, însă tratamentul ei trebuie să fie continuu pentru a-i oferi o șansă reală.

În lipsa lui decesul este garantat! De asemenea, părinții au apelat și la o strângere de fonduri, însă fără prea mult succes.

„Ne-am împrumutat de bani de la toată lumea, până când nimeni nu a mai vrut sa ne ajute”, a povestit îndurerat tatăl fetitei.

Tratamentul pentru boala de care suferă copila presupune să facă transfuzii de plasmă în fiecare lună. Din păcate niciunul dintre părinți nu are grupa de sânge compatibilă cu a ei, iar un transplant costă prea mult pentru familie.

Soluția găsită de tatăl fetiței pentru a o întări în fața morții

Din cauza afecțiunii, copila se îmbolnăvește mai mareu, pentru că sistemul ei imunitar este extrem de slăbit.

Legat de mâini și de picioare, fără posibilitate de a-și salva fiica de la moarte, tatăl acesteia s-a gândit ca măcar să o ajute să scape de teama de moarte. Așa că, într-o zi, i-a săpat groapa fiicei sale, i-a amenajat mormântul, iar acum merge cu ea în fiecare zi și stau împreună în groapă.

„Tot ce am putut sa fac a fost sa o aduc sa se joace in mormantul ei. Aici isi va gasi linistea, asa ca tot ce pot sa fac e sa fiu cu ea in fiecare zi”, a mai adăugat tatăl vizibil afectat.