I-a plesnit aorta pe 35 de centimetri și a scăpat viu! Minunea trăită și relatată de actorul Florin Zamfirescu: ”Dacă sângele ajungea în stomac...”!

Florin Zamfirescu a dezvăluit că a avut o problemă de sănătate extrem de gravă la doar o lună după divorțul de Cătălina Mustață. El spune că a avut o fisură în aortă de 35 de centimetri(!!!) și a fost la câțiva milimetri de moarte.

Florin Zamfirescu: ”Doctorul mi-a spus: te iubește Dumnezeu”

Culmea, actorul s-a vindecat fără operație.

”Ea a rămas în casa aia (Cătălina Mustață, n.r.), pe când mie mi-a fost foarte greu să fac o nouă casă: șantiere, cheltuieli,... umblă după bani... criza de inimă pe care am avut-o... Am avut o fisură de aortă pe 35 de centimetri!!! Care, Dumnezeu a fost bun și mi-a lipit-o fără operație. Eu n-am tăieturi, n-am nimic. Doctorul mi-a zis: te iubește Dumnezeu”, a povestit Florin Zamfirescu la emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV.

Actorul a explicat și cauzele care au dus la fisura de aortă, acestea fiind legate de diferențele mari de tensiune arterială la intervale extrem de scurte.

”Am făcut-o de la tensiune oscilantă. Aveam 12 cu 7 și beam o gură de cafea sau orice, dimineața, și făceam 24 cu 12. Până la urmă, a pleznit aorta aia și gata!”, i-a mai povestit Zamfirescu lui Mădălin Ionescu.

Florin Zamfirescu a fost prezent în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV[Sursa foto: Captură: Metropola TV/Mădălin Ionescu Show]

”N-am urât-o pe Cătălina Mustață pentru ce mi s-a întâmplat”

Actorul spune că, din fericire, fisura nu a fost deschisă, pentru că într-un astfel de caz nu mai există scăpare. Doar un strat al arterei s-a fisurat, el fiind practic la câțiva milimetri de moarte.

Chiar dacă pune acestaă problemă medicală pe seama consumului nervos pe care l-a avut la despărțirea de Cătălina Mustață , Florin spune că nu-și învinovățește fosta soție.

”Putea să fie congestie cerebrală, putea să fie o fisură adevărată... Aorta are mai multe straturi și se sparge primul strat. Dacă ajunge să se spargă de tot, e hemorahie internă, n-are nimeni ce-ți face... Se umple stomacul cu sângele tău și tu te piezi, te duci!... N-am urât-o, eu plecasem de acasă și la o lună după asta mi s-a întâmplat pentru că a fost un consum...”, a mai dezvăluit Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu are 72 de ani și s-a retras de pe scenă din cauza problemelor de sănătate. El suferă de probleme ale inimii și are diabet gradul 2. Actorul a mărturisit că a decis să spună stop activității din teatru și să se bucure de cei 4 nepoți pe care-i are.