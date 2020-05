In articol:

I-a smuls din brate copilasul nou-nascut de 4 zile si a fugit cu el. Povestea cutremuratoare a unei mame din Bistrita

O tanara mamica din Nasaud (judetul Bistrita-Nasaud) a trecut prin clipe de cosmar la scurt timp dupa ce nascuse. Bebelusul in varsta de doar 4 zile i-a fost smuls din brate si rapit chiar de tatal lui. S-a intamplat la nici o saptamana de cand a nascut.

Femeia in varsta de 25 de ani s-a certat cu barbatul cu care a facut copilul, iar tanarul, intr-un moment de furie, i-a smuls din brate bebelusul si s-a facut nevazut cu el. Tanara mamica s-a panicat, dar a alertat autoritatile si a povestit ce s-a intamplat. Ea a declarat in fata oamenilor legii ca tatal copilului a venit la ea acasa, iar dupa un schimb aprins de replici s-a enervat, a fugit si i-a rapit bebelusul nou-nascut. Politistii din Bistrita l-au identificat in scurt timp pe barbat.

„Cu ocazia cercetărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânărul, însoțit de mama lui și un alt bărbat, toți din Reghin, s-ar fi deplasat cu un autoturism în orașul Năsăud, la locuința unei tinere în vârstă de 25 de ani. La un moment dat, din cauza unor neînțelegeri, bărbatul de 26 de ani i-a luat din brațe copilul și a plecat cu un autoturism, condus de un alt bărbat care îl însoțea”, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului Judetean de Politie Bistrita-Nasaut, citat de publicatia locala bistritaexpress.ro.