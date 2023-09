„I-am adus pe copii sa vadă locul” Unde vrea Mirela Vaida să-și construiască următoarea casă! Deja și-a cumpărat terenul

In articol:

Ori de câte ori are ocazia, Mirela Vaida evadează din București în locuri dragi sufletului ei, însă nu de una singură, ci împreună cu întreaga familie. În acest weekend, prezentatoarea TV s-a relaxat într-o locație parcă desprinsă din rai din România, acolo unde, anul trecut, a cumpărat o porțiune de teren, în ideea în care, în viitorul apropiat, va construi o cabană unde să poată veni cu familia de sărbători.

Mirela Vaida a avut parte de un weekend de poveste alături de soțul și de toți cei trei copii ai lor în Bucovina. Cei mici au avut ocazia să vadă pentru prima dată locul în care părinții lor intenționează să ridice propria cabană, însă nu s-au limitat doar la a vedea locul. S-au bucurat de destinațiile din zonă, dar nu au uitat nici să meargă la Mănăstirea Voroneț, acolo unde au aprins o lumânare.

Mirela Vaida vrea să-și construiască o cabană în Bucovina

Chiar dacă nu își mai dorea să plece din Bucovina, responsabilitățile, locul de muncă, dar și școala celor mici au chemat-o înapoi în capitală. Mirela Vaida a postat în mediul online o serie de imagini de familie, care s-au dovedit a fi foarte apreciate de fani, mai ales că nu au ocazia în fiecare zi să-i vadă în formulă completă, părinți și copii.

„Suntem în Bucovina! Am cumpărat aici un teren, în urmă cu mai bine de un an și, de atunci, le tot povestim copiilor ce loc minunat este acolo, ce energie bună, câtă liniște! Anul acesta i-am adus sa vadă locul și să visăm la căsuța din lemn în care ne-am dori să ne petrecem sărbătorile! Acum suntem aici, împreună, fascinați de locuri, oameni, mâncare, priveliști! Am fost pe Rarău, la Pietrele Doamnei, la păstrăvărie în Pojorata și, neapărat, am aprins o lumânare la Mânăstirea Voroneț! Nu ne vine să plecăm, dar trebuie... Ne așteaptă un drum lung și greu, Câmpulung Moldovenesc- București, dar Bucovina e așa frumoasă, că merită tot efortul! Abia așteptăm să ne întoarcem! Să aveți o duminică frumoasă și voi!”, a scris Mirela Vaida în mediul online.

