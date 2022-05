I-ar ierta sau nu Theo Rose infidelitatea iubitului. Ce trebuie să știe Alex Leonte: „Iubirea schimbă tot”

In articol:

Theo Rose și Alex Leonte formează unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondenă. Cei doi se iubesc de peste patru ani, timp în care s-au mutat împreună și au început să se comporte ca o adevărată familie, chiar dacă nu și-au jurat încă iubire veșnică în fața lui Dumnezeu.

Pe lângă faptul că sunt iubiți, cei doi sunt și cei mai buni prieteni, dar și parteneri, fiind mereu unul lângă altul la nevoie.

Alex Leonte, Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, despre o posibilă infidelitate a iubitului

Chiar dacă nu se afișează non stop în văzul lumii, fanii sunt dornici să știe cât mai multe despre cuplul lor. Astfel, pentru că artista este activă în mediul online, acolo a primit acum o întrebare care a pus-o în dificultate, referitoare la infidelitatea în cuplu.

”Dacă iubitul tău ar avea o relație paralelă cum ai gestiona situația? Ai trece peste?”, a fost curiozitatea celor din online, în ceea ce privește relația dintre Theo și nepotul lui Nea Marin.

Pusă pe gânduri, Theo Rose și-a uimit admiratorii cu răspunsul dat.

Cântăreața a mărturisit că dacă ar afla că este „a cincea roată la căruță”, cum spune o vorbă din popor, ar închide ochii și ar trece peste. Asta pentru că, subliniază ea, iubirea adevărată și puternică poate învinge orice.

”Normal, îți dai seama. Nu știi că iubirea schimbă tot”, a fost replica dată de artistă admiratorilor din online, deloc puțini la număr care o urmăresc pas cu pas.

De menționat este faptul că, din imaginile publicate, se vede că artista a făcut aceste mărturisiri cu zâmbetul pe buze și cu puțină ironie în ton.

Însă, cum o infidelitate nu vine și fără o porție zdravănă de suferință. Recent, artista a recunoscut că a trecut și prin acea etapă, grea pentru sufletul omului. Theo Rose, acum fericită în amor, cândva a „zăcut” din cauza iubirii. O mai veche iubire a făcut-o pe artistă să treacă printr-o perioadă deloc ușoară, mai ales la vârsta adolescenței.

„Eu când am suferit n-am mâncat, n-am dormit. Am zăcut plângând. Nu știam când dorm și când sunt trează. Așa s-a manifestat la mine suferința și așa am cântat-o”, le-a mărturisit Theo Rose fanilor ei.