„I-aș da picioarele mele dacă aș putea” Kamara, dezvăluiri sfâșietore despre problemele de sănătate ale fiului său. Leon are nevoie de o nouă operație

Kamara a devenit tătic în urmă cu 7 ani, atunci când fosta lui soție, Oana, l-a adus pe lume pe Leon. Din nefericire, micușul s-a npscut cu multe probleme de sănătate, iar în fiecare an trebuie să fie supus unor intervenții chirurgicale delicate, iar mai apoi să urmeze recuperări lungi și dificile.

Anul acesta nu este cu nimic diferit. Kamara trebuie să strângă în jur de 10.000 de euro, bani care se vor duce pe operația fiului său, dar și pe tratamentul post-operator.

„Leon are operații de făcut în fiecare an. Operațiile sunt făcute pentru a putea lungi mușchii, cât să poată face kinetoterapie așa cum trebuie. El face kinetoterapie în fiecare zi. Atunci când e după operație are o scurtă perioadă de recuperare, iar după începe cu câte patru ore, chiar șase ore pe zi. În mod obișnuit face, zi de zi, câte două ore de kineterapie, fie la Timișoara, fie la București.

(...) Nu am făcut niciodată un calcul cu privire la cât costă întreținerea lui Leon. Nu contează cât costă, nu m-am gândit, dar pot să spun că nu este deloc puțin”, a declarat Kamara pentru Fanatik.ro .

Kamara vrea doar să-și vadă fiul sănătos: „ I-aș da picioarele mele dacă aș putea”

Cei 7 ani nu au fost grei doar pentru micuț, ci și pentru artistul care nu mai suportă să-și vadă copilul că suferă.

Singurul care îl face pe Kamara să poată merge mai departe este chiar Leon.

„Visul meu cel mai mare îl privește pe Leon. Vreau să îl văd sănătos, să poată să meargă fără ajutor, vreau să îl văd cum aleargă și să facă tot ce îi trece lui prin cap. E un băiat genial, îl iubesc din toată inima mea. I-aș da picioarele mele dacă aș putea.

(...) Leon îmi face bucurii zilnic. El este foarte haios, are niște vorbe la el incredibile. De exemplu, când m-ai sunat să vorbim despre o chestiune legată de rasism, când fusesem atacat pe acest subiect, el era pe piciorul meu în acel moment. Și mă întreba ce se întâmplă. Când am închis telefonul, m-a mângâiat pe față și mi-a sus așa: `Tati, să fii frumos cum nu s-a mai văzut`, e vorba care o țin în suflet pentru totdeauna”, a mai povestit artistul pentru sursa menționată mai sus.