I-au mutat corpul și au înscenat totul. S-a aflat cum a murit, de fapt, Marilyn Monroe: "Abia apoi au dus-o în casă"

Marilyn Monroe a fost una dintre cele mai controversate actrițe ale lumii. Deși au trecut aproape 60 de ani de la moartea acesteia, semnele de întrebare privind decesul vedetei nu s-au risipit în totalitate.

Un nou documentar, inititulat "The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes" , scoate la iveală o altă parte a poveștii, cu totul diferită decât cea prezentată de medicul psihiatru al artistei, Ralph Greenson.

"A murit în ambulanță, apoi au dus-o înapoi în casă!"

Cazul lui Marilyn Monroe a fost unul dintre cele mai mediatizate în perioada anilor '60. La acea vreme psihiatrul vedetei, Ralph Greenson, a declarat că a găsit-o pe aceasta fără suflare în propria locuință, după ce menajera ei, Eunice Murray, l-a sunat panicată. Greenson a povestit că actrița era decedată când a ajuns în apartament, din cauza unei supradoze. Ulterior, medicul lui Marilyn, Hyman Engelberg, a făcut anunțul despre moartea acesteia, fără să aștepte ca autoritățile să finalizeze întreaga anchetă.

Un nou documentar, intitulat "The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes", scoate, însă, la iveală, noi detalii despre moartea cântăreței, relatează independent.co.uk. Filmul cuprinde interviurile mai multor analiști, dar și al șefului companiei de ambulanță, Walter Schaefer, care a declarat că Marilyn Monroe nu murise în momentul în care psihiatrul ei a ajuns în locuință.

Potrivit scriitorului și jurnalistului John Sherlock, Greenson i-ar fi recunoscut că vedeta se afla în comă atunci când a găsit-o, însă abia mai apoi a decedat, în ambulanță: "A murit în ambulanță. Apoi au dus-o înapoi în casă. Mi-a spus (n.r. Greenson) că a fost în ambulanță.", a declarat Sherlock.

Motivul pentru care Marilyn Monroe a devenit un personaj atât de controversat

Marilyn Monroe și-a creat un renume prin prisma filmelor în care a jucat, însă nu actoria a făcut-o să devină un personaj atât de controversat. Motivul adevărat ar fi fost chiar relațiile amoroase pe care vedeta le-ar fi avut cu mai mulți bărbați cunoscuți. La acea vreme, au existat speculații că artista ar fi avut o aventură chiar și cu președintele Kennedy, dar și cu fratele acestuia, Robert F. Kennedy.

