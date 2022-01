I s-a furat identitatea! Mihai Mitoșeru în pragul disperării! "Dădeau mesaje de pe contul meu"

In articol:

Mihai Mitoșeru este o adevărată figură a showbiz-ului românesc. Deși este persoană publică și apare mereu pe micile ecrane, Mihai Mitoșeru nu este atât de activ pe rețelele sociale. De curând, a fost victima unor hackeri, care l-au făcut să ajungă în pragul disperării.

Mihai Mitoșeru nu mai are identitate

Mihai Mitoșeru [Sursa foto: Captură YouTube]

Hackerii sunt extrem de periculoși, mai ales când au un scop bine stabilit. Mihai Mitoșeru a fost, recent, victima lor, furându-i-se identitatea. Mai exact, cineva i-a spart contul de Facebook și a început să trimită mesaje oamenilor din lisat sa, solicitându-le să trimită și ei la rândul lor detalii despre identitățile lor. Aceștia, neștiind ce se întâmplă de fapt, au trimis ce li s-a cerut și așa au picat în capcană.

Invitat în platoul Teo Show, emisiune difuzată pe Kanal D și moderată de Teo și Bursucu, Mihai Mitoșeru și-a spus povestea, revoltat pe cei care se află în spatele acestor acțiuni.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute...- bzi.ro

"Eu am un singur cont de Facebook și mi-au spart contul. Dădeau mesaje de pe contul meu, eu nu vedeam și el cereau la oameni identitățile. Nu știu exact ce poți să faci cu ele, nu mă pricep, dar bănuiesc că fac niște bani. Săracii oameni au crezut că mesajele sunt chiar de la mine și chiar au trimis. Acum am schimbat parolele, e ok. Nu am Instagram și îmi tot apar conturi. Cu ajutorul prietenilor le-am închis, că dau report." , a declarat Mihia Mitoșeru.

Vedeta susține că problema s-a rezolvat, însă oamenii răi nu se lasă și continuă să creeze conturi cu numele lui. Acesta se revoltă în direct, la televizor, transmițându-le un mesaj celor care i-au furat identitatea.

"Nu înțeleg de ce se face asta, adică ce câștigi? Ai o părerea atât de proastă de tine, încât pui poze cu altul?", a adăugat nervos, Mihai Mitoșeru, la Teo Show.

Citeste si: Camelia Mitoșeru, dezvăluiri în lacrimi! Ce se întâmplă între fiul ei și Noemi: „Mihai încă o...”

Mihai Mitoșeru, devastat după ce mama lui a ajuns urgent la spital

Prezentatorul TV spune că se simte legat de mâini și de picioare, căci nu-i poate fi alături celei care i-a dat viață, însă se roagă divinității să o ajute să treacă și peste această grea încercare. Se pare că veștile sunt destul de bune. Camelia Mitoșeru a început să răspundă la tratament și deja poate să vorbească, ce-i drept nu încă foarte bine, însă orice progres contează.

"Nu am putut vorbi cu ea. Am înțeles de la doamna doctor neurolog care se ocupă de ea, Alina Poalelungi, că poate vorbi acum, nu foarte bine, dar e totuși un pas înainte. Acum, ce să zic? Stau și mă uit pe pereți, la tavan, mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină”, a mărturisit actorul.

Distribuie pe: