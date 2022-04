„I se umflase gâtul” Radu Vâlcan și Adela Popescu, agresați în trafic în această dimineață! Actorul a povestit totul pe Instagram

In articol:

Radu Vâlcan este apropiat de fanii lui și împărtășește cu aceștia evenimentele care au loc în viața lui, fie ele amuzante sau mai puțin amuzante, așa cum a fost cazul de față. Aflat în trafic, alăuri de soția sa în mașină, o doamnă din mașina alăturată l-a apostrofat după ce a făcut o mișcare greșită în trafic.

Ceea ce l-a deranjat pe actor a fost tonul și limbajul pe care doamna respectivă le-a folosit, pentru că situația nu ar fi fost de așa natură să ceară o reacție violentă din partea femeii respective.

Radu Vâlcan și Adela Popescu și-au început ziua într-un mod ușor atipic, în trafic. Actorul le-a povestit admiratorilor din mediul online că, în această dimineață, în timp ce se afla cu soția sa în mașină, a decis să coboare la o cafenea să cumpere două cafele. După ce s-a întors, a vrut să vireze la stângă, însă o doamnă l-a atenționat, pe un ton foarte gresiv, că nu este permis să facă acel lucru.

Radu Vâlcan, uimit de reacția femeii

Radu Vâlcan s-a amuzat de situație, dar, în același timp, a rămas cu un gust amar pentru că nu poate înțelege de ce doamna respectivă a ales să reacționeze atât de agresiv pentru un lucru minor.

Între timp, Adela Popescu se amuza lângă soțul ei și ea de reacția femeii exagerate. Actorul a imitat-o pe doamna care s-a ofensat, pentru a le arăta fanilor exact cum a reacționat.

„Am început ziua cu o chestie super funny. M-am oprit la o cafenea să iau două cafele, una pentru mine, una pentru scumpa mea soție aici de față și, la un moment dat, am ieșit, m-am urcat în mașină, am vrut să fac stânga, am semnalizat și apare o doamnă, imediat lângă mine într-o altă mașină, apare și să mă apostrofeze «Nu e voie, nu e voie să faci stânga!», o doamnă cu perle la gât, agitată, i se umflase gâtul. Mi s-a părut funny, dar așa e voie, cum a făcut doamna? Ho, e vineri, e soare”, a spus Radu Vâlcan pe InstaSory.