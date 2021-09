Iacob de la Puterea dragostei s-a iubit cu Roxana Buzoiu! Cei doi au locuit împreună: „E prea complicat...”

In articol:

Noul sezon Puterea dragstei a adus în casă 14 concurenți noi, 7 fete și 7 băieție. Fiecare concurent în parte are o poveste de viață care merită ascultată, cât și povești de dragoste cu năbădăi sau nereușite. Iacob, unul dintre băieții din sezonul 4, a dezvăluit că intrat în casa Puterea dragostei pentru a cunoaște o fată sinceră, cu simțul umorului și hotărâtă cu ceea ce vrea de la viață.

„Vreau să îmi găsesc pe cineva care știe ce vrea de la viață. Să fie sinceră, să aibă simțul umorului, să știe ce vrea de la față”, a declarat Iacob Gagea, după ce a intrat în casa Puterea dragostei.

Iacob Gagea are 25 de ani, s-a născut lângă Cluj. Concurentul are o locuință în Constanța, însă a venit tocmai din Londra. El provine dintr-o familie numeroasă, are mai exact 12 frați și este plecat în străinătate de la 17 ani. O parte dintre frații lui locuiesc în Anglia.

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Ion Caramitru? Ce este trecut în testamentul acestuia- bzi.ro

Iacob Gagea de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Iacob Gagea a format un cuplu cu Roxana Buzoiu, concurentă în primele două sezoane

Iacob a dezvăluit vă a avut o relație cu Roxana Buzoiu, fostă concurentă în primele două sezoane Puterea Dragostei. Relația celor doi a fost una scurtă, dar intensă. Tânărul de 25 e ani a refuzat să dea prea multe detalii despre relația cu fosta concurentă de la Puterea dragostei. Ei au locuit împreună, însă nu au reușit să conviețuiască mai mult de o lună de zile.

Citeste si: Ileana de la Puterea dragostei, poveste dramatică de viață! Cristina Mihaela a izbucnit în lacrimi: „Copilăria mea a fost foarte grea”

„Am avut o relație cu Roxana. Prefer să nu povestesc. Nu a fost o relație lungă. A fost doar de o lună. Am locuit împreună atât, o lună, e de ajuns. E prea complicat (n. red. să locuiești cu cineva). Dacă nu ești compatibil, nu are rost”, a dezvăluit concurentul din sezonul patru Puterea dragostei.

Iacob de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]