Iana Novac povestește cum s-a reunit, de fapt, trupa A.S.I.A! Ce spune artista despre Irina Nicolae: "Nu avea motiv să fie supărată"

Trupa A.S.I.A s-a reunit anul acesta, aducând un adevărat motiv de bucurie în rândul fanilor.

Nu au lipsită însă nici controversele, având în vedere că Irina Nicolae, una dintre membrele fondatoare ale trupei nu a fost prezentă pe scenă.

Reuniunea trupei A.S.I.A a surprins pe toată lumea, însă fanii au fost în extaz. Celebrele piese s-au auzit din nou pe scenă, iar Iana Novac mărturisește că fetele deja au concerte peste tot în țară. Reuniunea trupei a început în toamna anului trecut, atunci când Iana Novac a susținut un concert aniversar la Sala Palatului, iar acolo le-a invitat și pe fetele din trupă.

După mai multe discuții, au decis să refacă formația și să revină pe scenă, iar primul spectacol a fost anunțat pentru începutul acestui an, tot la Sala Palatului. Irina Nicolae nu a fost însă prezentă pe scenă, acesta fiind un motiv de nemulțumire pentru artistă, ea fiind chiar una dintre membrele fondatoare ale trupei.

Invitată la "Duet cu Alexandra Ungureanu", Iana Novac a vorbit deschis despre situația creată, dar și despre cum a luat naștere ideea reuniunii trupei A.S.I.A

Iana Novac povestește cum s-a realizat reuniunea trupei A.S.I.A

și cine a stat în spatele ei.

Totul a început cu un concert aniversar pe care Iana Novac l-a susținut în toamna anului trecut. Artista a aniversat 20 de ani de carieră pe scena de la Sala Palatului, acolo unde au fost prezente și colegele din trupa A.S.I.A.

"Când s-a lansat trupa, a fost într-adevăr un moment foarte delicat, nu doar pentru mine, ci pentru toți membrii, dar nu pot să spun că m-a afectat. Eu sunt extrem de puternică, adică știu exact unde mă situez, știu exact ce îmi doresc de la această meserie, știu exact ce pot.

Eu cred că oarecum trupa s-a reunit la ideea mea și a soțului meu și a managerului Florin Ionescu, anul trecut în octombrie. Am sărbătorit 20 de ani de activitate, într-un spectacol senzațional.(...) Unde le-am avut și pe colegele mele invitate.

Mi se părea normal să îmi aduc o bucățică din viața mea, să-mi aduc colegele mele de scenă, chiar de viață pentru că ele au făcut parte din viața mea. Aproape trei ani am făcut parte din trupa ASIA.

Am făcut două momente speciale, gândește-te că toate refrenele celebre, toate făcute într-o orchestrație, cu orchestră simfonică(...) a fost așa un moment unic în acea seară. Foarte mulți fani au venit să vadă momentul", a dezvăluit artista, la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Cine a venit cu ideea ca trupa A.S.I.A să revină pe scenă în formula completă

Iana Novac a mărturisit că soțul său a fost cel care a venit cu ideea ca trupa să revină pe scenă. După concertul de la Sala Palatului fetele au vorbit și au ajuns la concluzica că le-a fost prea dor una de cealaltă așa că au acceptat să pornească într-o nouă aventură.

"După acea seară, momentul cu ASIA a fost foarte intens și au venit foarte multe cereri de spectacole. Noi nu eram reunite și atunci am discutat, am luat o hotărâre. Ne-am întâlnit și am spus: credeți că mai putem să mergem mai departe, ne mai suportăm, pentru că și aici e o treabă, nu e atât de simplu.

Ne-am dat seama că ne-a fost atât de dor unele de altele și am zis hai! Hai să încercăm.

Uite că din hai să încercăm a ieșit o chestie extraordinară, mai puțin presa care a susținut partea colegei noastre din trecut, dar a fost în zadar, au fost inutile durerea ei și supărarea", a mai precizat Iana Novac.

Ce spune Iana Novac despre situația cu Irina Nicolae

La primul concert A.S.I.A de la Sala Palatului, o serie de discuții au apărut în mediul online, Irina Nicolae nefiind invitată să participe la spectacol. Iana Novac a explicat mai mult situația în emisiunea Alexandrei Ungureanu și mărturisește că nu au reușit să stea față în față până acum și să discute despre tot ce s-a întâmplat la acel moment.

"Nu am reușit să stăm față în față fiindcă din declarațiile pe care le-a făcut era clar că era supărată, doar că nu avea motiv să fie supărată pentru că noi nu am făcut un spectacol aniversar A.S.I.A. Noi de fapt am revenit pe scena românească.

Chiar dacă ar fi fost invitată să revină, ea nu ar fi avut cum să facă față pentru că i-a spus, la un moment dat, Ancăi că ea nu ar putea să mai revină să facă parte din trupă, doar să vină la un spectacol, dar noi nu am făcut un spectacol aniversar.

Dacă îl făceam, ar fi trebuit să le chemăm pe toate cele opt fete. Nici ea nu era cu nimic mai deosebită decât celelalte. Adică trebuiau fix toate 8 să fie(...) Ce vreau eu să spun este că sunt fericită și mândră în același timp fiindcă am putut contribui la reunirea acestei trupe și că această ideea, ea nu mi-a aparținut mie, i-a venit soțului meu care este managerul meu.

El a venit cu această ideea senzațională și mă bucur foarte mult fiindcă eu văd cât de fericiți sunt oameni(...) Aducem foarte multă bucurie, oamenii se bucură, ei își doreau să asculte aceste piese", a explicat Iana Novac.

