Adrian Iancu a ratat reteta pe care o gandise la Chefi la Cutite

In articol:

Adrian Iancu a decis să își încerce norocul într-un alt show, sperând că are suficiente calități ca bucătar pentru a impresiona la ”Chefi la Cuțite”, lucru care, din păcate pentru el, nu s-a întâmplat.

Citeste si: Jador, subiectul glumelor și ironiilor la iUmor: iată ce a avut de zis o tânără despre artistul momentului

Citeste si: Jador, făcut praf! ”A devenit un om foarte rău, un om fără scrupule”

Citeste si: Jador, afaceri de zeci de mii de euro cu un candidat la primăria Ștefănești! Cum l-a dat cântărețul de gol pe politician!

Ratarea meniului propus – cel puțin din punctul de vedere al chef-ilor care jurizează – l-au transformat pe Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei” în ținta unor ironii cât se poate de acide din partea celor care îl urmăresc pe conturile de socializare. Iar acestora, fără să își ”pună frână” la vorbe, așa cum, de altfel, nu a făcut-o niciodată, le-a replicat cât se poate de dur, dând un exemplu umilitor pentru... Jador.

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

”Nu m-am dus să fac vreo concurență sau să îmi caut rampa de lansare. Emisiunea este una culinară, nu este Puterea Dragostei. Aici e diferit. Nu se trișează și nu există fan-page-uri. Nu m-am priceput eu așa bine la rețetă, dar măcar am încercat. Pentru mine a fost o lecție și am mers cu capul sus, chiar dacă nu am luat cele 3 cuțite. Așa că vreau să înțelegeți că de eșec avem parte mai mereu, important este ce învățăm. Cât despre micile scăpări ale limbajului meu, îmi cer scuze publicului rasist care cataloghează un om după cum arată în mare parte. Probabil nu v-am impresionat cu o poveste de viață ca a lui Jador și nu v-am intrat la inimă pentru că sunt mai rațional. Dar nu cred că v-ar fi ajutat povestea mea de viață mai mult decât v-as putea ajuta eu în prezent. Nu îmi place să mă milogesc. Probabil atrăgeam atenția dacă voiam să fac pe tristul, dar am ales să zâmbesc și să fiu eu”, a notat pe contul său de socializare Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei”.

Jadort, luat in vizor de Adrian Iancu pentru ca se tot victimizeaza

Mai mult decât atât, atacat, din nou, de fanii Biancăi Comănici, câștigătoarea celor două sezoane de la ”Puterea Dragostei” cu care a avut nenumprate conflicte, Adrian Iancu a replicat și acestora. ”AJUNGE! Pe bune! Exagerați deja cu această tânără în social media. Emisiunea a fost emisiune! Vă rog frumos! Fiți umani! Fiți oameni! Vorbiți fără să înjurați și fără să fiți rasiști”, a mai notat Adrian Iancu pe contul său de socializare, sătul de atacurile de care a avut parte din partea celebrei Bianca Comănici de la ”Puterea Dragostei”, după ce a fost la ”Chefi la Cuțite”.

Adrian Iancu și Jador de la ”Puterea Dragostei” se împăcaseră

Adrian Iancu și Jador s-au contrat în mai multe cazuri, atât în spatele camerelor de luat vederi, cât și în public, cei doi certându-se chiar și în studioul WOWbiz.ro. Totuși, acum ceva vreme, lucrurile s-au liniștit între ei, iar Adrian Iancu a dezvăluit căs-a împăcat și cu Jador, și cu Bogdan Mocanu, alt concurent cu care s-a certat în casa ”Puterea Dragostei. ”Eu cu Jador și cu Mocanu ne-am împăcat de mult timp. Că nu am făcut noi publice aceste împăcări nu cred că vă deranjează și nu cred că datorăm nimănui explicații”, a spus Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei” pe contul său de socializare.

Cine e Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei”

Adrian Iancu, fost concurent la ”Puterea Dragostei” și-a câștigat un adevărat renume pentru felul direct în care spune lucrurilor pe nume, fie că este vorba despre foștii lui colegi, fie că este vorba despre situații delicate cu privire la el. Mai mult, el este unul dintre pușinii care a dezvăluit și câți bani câștigă, cu adevărat. ”Din 14 iunie 2019 până în august anul acesta am făcut 1382,34 dolari. Asta înseamnă 100 de dolari pe lună, aproximativ 400 de lei! Aviz pentru toată lumea! Nu fac Youtube pentru bani, nu vorbesc de Puterea Dragostei pentru bani! Nu am vorbit de Bianca (Bianca Comănici, câștigătoarea celor două sezoane, concurenta cu care, de-a lungul timpului a avut nenumărate conflicte, n. red.) pentru bani, nu am vorbit de absolut nimeni ca să fac bani pe Youtube! Sper să se trezească toată lumea la realitate cu toate vorbele proaste!!! Dacă fac ceva pe Youtube o fac din plăcere și ca să mai interacționez cu voi. Eu nu spun adevărul pentru bani! Spun ce trebuie spus. Sper să vadă cât mai multă lume! Nu mă vând pentru bani cum o fac alți foști colegi”, a precizat Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei”.

Adrian Iancu si Larisa se iubesc de mai bine de un an

În altă ordine de idei, Adrian Iancu și Larisa, cei doi concurenți de la ”Puterea Dragostei” din primul sezon, sunt printre cele mai stabile cupluri ale show-ului, ei rezistând, și acum, împreună în ciuda mai multor zvonuri cu privire la despărțirea lor, discutându-se chiar și despre o nuntă.