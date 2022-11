Iancu Sterp a sunat-o pe mama Geta direct de pe platoul de filmare! Ce i-a zis despre filmul în care joacă: "E foarte greu" | EXCLUSIV

In articol:

Fratele lui Culiță Sterp, Iancu Sterp, a postat o poză pe rețelele de socializare care a uimit internauții. Vedeta a îmbrăcat o uniformă de polițist și a dezvăluit că va face parte din distribuția unui film, regizat de Bromania.

Mama Geta, nerăbdătoare să îl vadă pe Iancu în postura de actor

Mama Geta nu mai poate de mândrie pentru fiii ei. Cel care e pe val acum este Iancu. Acesta urmează să apară într-un film, alături de Matei Dima și Antonia. Mama Geta ne-a mărturisit cât este de entuziasmată, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru reușite.

"Eu sunt foarte încântată și abia aștept să văd filmul. Eu pe copiii mei îi susțin în tot ce fac, pentru că niciodată nu m-au făcut de rușine, fac doar lucruri bune și îi văd că avansează zi de zi și sunt foarte mândră de ei, de toți. Eu am un principiu în viața asta. Eu personal cel puțin nu am făcut rău nimănui, niciunul cât de mic. Atunci cred că Dumnezeu mi-a răsplătit mie rugăciunile și faptele. Și Îi mulțumesc, că doar El face minuni, nimeni altcineva.", a declarat mama Geta, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mama Geta, secrete de pe platoul de filmare: "Filmează de 100 de ori"

Se pare că meseria de actor nu e chiar atât de ușoară. Deși iubește ceea ce face, Iancu s-a plâns la mama lui de câteva dificultăți pe care le întâmpină. Geta Sterp ne-a dezvăluit cum a decurs discuția telefonică dintre ea și fiul ei, direct de pe platoul de filmare.

"A zis că e foarte greu, bietul de el. Am vorbit cu el și mi-a zis că s-a trezit la 5:30 și e foarte greu. A zis că filmează de 100 de ori și rămâne a 101 oară. De atâtea ori trebuie să filmeze ca să iasă exact. Chiar dacă e foarte greu, îi place. Am văzut poza aia pe care a pus-o el, Iancu în orice ipostază e frumos. Are acel corp care e ca sculptat. E un băiat nemaipomenit de frumos și fizic și sufletește. Și Culiță la fel, are un suflet de aur, el nu ar putea să nu ajute. Oricine apelează la el, el trebuie să dea.", a mărturisit mama Geta, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

