Iancu Sterp, unul dintre cei patru finaliști de la Survivor, a făcut o serie de dezvăluiri prin intermediul unui vlog, după ieșirea din competiție. Fostl concurent a mărturisit că a fost dezamăgit de unele mesaje de hate pe care le-a primit pe conturile lui de socializare cât timp a fost în Republica Dominicană.

„Am văzut o grămadă de bârfe, de zvonuri pe Instagram, e oameni care vorbesc despre mine cum că nu merit să câștig Survivor pentru că eu am bani, fac foarte mulți și nu merit să câștig Survivor, să câștige cineva care are o situație mai specială. Nu știu cum mă vedeți pe mine așa de bogat, mi-ar plăcea să fiu așa, să dați seama ar fi bine. Din păcate nu e așa, sunt un om simplu. Dac frate-miu e cântăreț și a ajuns bine, se descurcă, face destui bani, e destul de bine văzut în societate, are evenimente, ei bine văzut în societate”, a spus Iancu Sterp pe vlog.

Iancu Sterp, adevărul despre participarea la Survivor România! De ce a intrat abia la jumătatea competiției: „Nici nu mă mai așteptam...”

Iancu Sterp a stârnit diverse controverse printre fani încă de la intrarea sa în competiție. Cunoscut ca „fostul concurent de la Puterea Dragostei”, mulți fani au spus că Iancu nu ar merita să câștige competiția Survivor pentru că a venit de la jumătatea competiției. Deși, mulți l-au criticat că nu a fost de la începutul competiției pentru supraviețuire, Iancu spune că ar fi fost un avantaj dacă ar fi fost și el de la început acolo. El spune că se formaseră deja prieteniile, Războinicii se adaptaseră deja, în timp ce el trebuia să fie „gata adaptat”. În plus, Iancu a făcut o mărturisire la care mulți nu s-ar fi așteptat. S-a înscris de la început în competiție, însă nu a fost selectat.

„Mie mi-ar fi plăcut foarte mult să vin de la începutul competiției. E m-am înscris de la început, dar dacă nu m-au luat? M-au sunat pe la jumate și nici nu mă mai așteptam să fiu sunat”, a mai spus Iancu Sterp pe vlog.