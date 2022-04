Iancu Sterp, amenințat de Ovidiu Neveu! "Unul din noi trebuie să moară acolo" Adversarul este îndrăgostit de sora lui | EXCLUSIV

In articol:

Iancu Sterp și Ovidiu Neveu se vor lupta în ring, într-un meci de box. Cei doi se șicanează deja de ceva timp, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă confruntarea față în față.

Ovidiu Neveu, mesaj dur pentru Iancu Sterp

Pe 10 mai va vea loc meciul de box, în care va fi declarat câștigătorul duelului.

Ovidiu Neveu va fi adversarul lui Iancu Sterp, pe 10 mai, în cadrul unui meci de box. În urmă cu două săptămâni, Iancu a fost prezent în platoul WOWbiz.ro, unde i-a transmis un mesaj oponentului său. Acum, a venit rândul lui Ovidiu Neveu să vină în emisiunea "Online Story by Cornelia Ionescu", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, să îi dea replica. În acest context, i-a transmis și el un mesaj dur, prin care a accentuat că el va fi câștigătorul luptei.

"Visul meu este să îi rup coastele lui Iancu. Și o să i le rup 100%. Sunt foarte sigur. Doar uitați-vă la brațele astea. Îi arăt eu meci lui Iancu. Unul din noi trebuie să moară acolo, în ringul ăla.(...) Iancu, dreapta asta îți va rupe trei coaste, nu două, uită-te bine la ea. Te aștept în cușcă.", a declarat Ovidiu Neveu.

Ovidiu Neveu, declarație de dragoste pentru sora lui Iancu Sterp

Ovidiu Neveu, pe lângă șicanele asupra lui Iancu și a mamei lui, a susținut în repetate rânduri că o simpatizează pe Geta Sterp, sora adversarului său. Astfel, a ținut neapărat să îi transmită un mesaj în direct și să îi reamintească că are un loc special în inima lui.

"Am făcut niște chestii dianstea pe TikTok. Am zis că îmi place de ea și îi trasmit mulți pupici lui Getuța. Dacă nu ar fi să aibe iubit sau invers, cred că ne-am potrivi, eu cu Getuța. Am văzut că stă bine și ea pe mușchi. M-aș duce la Hațeg să fac o poză cu Getuța, jur. Înainte era mai frumoasă, acum s-a cam îngrășat, că o urmăresc pe TikTok. Nu fac meciuri cu ea că are iubit și poate e gelos.", a mărturisit Ovidiu Neveu, în emisiunea "Online Story by Cornelia Ionescu".