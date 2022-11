Iancu Sterp, dezvăluiri neștiute până acum din relația cu Denisa Coțolan. Nici ei nu se așteptau să se întâmple așa: „Ne-am despărțit din niște prostii”  

In articol:

Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au reunit sufletele după o lungă perioadă în care au fost despărțiți. Cei doi tineri au avut o scurtă relație în liceu, care s-a terminat rapid, însă nu același lucru se poate spune și despre sentimentele lor.

Cei doi au decis cu câteva luni în urmă să mai dea o șansă relației lor și să continue ceea ce au început în perioada în care încă se aflau pe băncile școlii.

Invitat în cadrul unei emisiuni, Iancu Sterp a vorbit despre iubita sa, povestindu-le fanilor săi detalii neștiute despre cum au decis să formeze un cuplu pentru a doua oară. De la discuții ocazionale cei doi au ajuns să facă parte din viața celuilalt în permanență.

„Noi ne știm din liceu, eu eram clasa a 10-a, iar ea a 9-a și noi am fost împreună atunci. Eram mai mici... și ne-am despărțit din niște prostii. Am tot păstrat legătura, ea a avut o altă relație lungă, de șapte ani.

(...) Rar așa, de Crăciun și vara vorbeam. De Crăciun se așezau astrele să vorbim noi și vara mai vorbeam. Acum, pentru că nu puteam să stingem focul ăsta dintre noi am zis să facem pasul ăsta și noi dacă suntem îndrăgostiți unul de altul e păcat să stăm cu persoana greșită. S-a adeverit să fim împreună, ceea ce eu îmi doream foarte mult încă din liceu, la fel și ea.

Chiar vorbeam cu ea zilele trecute, că nu ne vine să credem că suntem împreună. Chiar îmi spuneam că asta este, chiar dacă-mi era gândul numai la ea, asta este, o să-mi fac și eu o familie cu o altă femeie, dar a ieșit ca în filme, ca în telenovelele spaniole”, a spus Iancu Sterp.

Cum au ajuns să fie împreună, după pauza de 7 ani

Iancu și Denisa au ajuns să fie împreună după un schimb de mesaje, atunci când tânărul și-a făcut curaj și a chemat-o pe iubita sa afară, acesta fiind și momentul în care relația dintre ei s-a legat.

„Într-o seară, parcă ea mi-a dat mesaj, eu eram puțin amețit după o petrecere și am prins curaj și i-am zis să ne întâlnim și i-am zis: „Dacă nu vii acum, nu ne mai întâlnim”. Din seara aceea a devenit serioasă treaba”, a mai spus Iancu.

Cum se înțelege Denisa cu mama Geta

Iancu Sterp este foarte fericit că mama sa o place foarte mult pe Denisa. Cele două, noră și soacră, se plac reciproc și au o relație foarte apropiată, în ciuda așteptărilor tuturor.

„Am zis că n-o să duc nicio femeie la mama, dar pe ea am dus-o și s-a îndrăgostit de mai tare de ea ca mine. Mama Geta e foarte fericită și încântată, spre surprinderea tuturor. Ele două se înțeleg foarte bine, Denisa este o fată, e o raritate pentru zilele noastre, este harnică și foarte isteață, este ultimul an la facultate”, a declarat Iancu.

Iancu, despre nunta cu Denisa

Iancu și Denisa sunt de câteva luni împreună, însă, în mod inevitabil, s-au gândit la următoarea etapă din viața lor, nunta. Cu toate că nu au niciun motiv să se grăbească să ajungă în fața altarului, fratele lui Culiță Sterp nu scapă din vedere faptul că nunta poate fi chiar și la anul.

„Mă gândesc și la nuntă, dar deocamdată nu e nimic concret cu nunta. Poate la anul, poate peste doi ani. (...) Eu, dacă nu era să fiu cu Denisa, nu cred că aș fi fost vreodată fericit în dragoste. Nu am simțit pentru nicio fată ce am simțit pentru ea. Faptul că sunt împreună cu ea este cea mai mare fericire pentru mine”, a încheiat Iancu Sterp.