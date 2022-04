Iancu Sterp, mesaj în direct pentru Ovidiu Neveu, înainte de meci! Ce a putut spune adversarul despre Geta: „Mă rezolv cu el în cușcă”

In articol:

Iancu Sterp a fost provocat de Ovidiu Neveu să intre cu el în cușca de MMA. Fratele lui nu doar că nu s-a speriat, ci a acceptat mai mult decât fericit.

În momentul de față, tânărul se află în Dubai, acolo unde, alături de antrenorul său, se pregătește intens, căci vrea să dea totul și să iasă învingător, mai ales că adversarul lui și-a permis să facă mai multe remarci la adresa surorii sale mai mici, Geta. Astfel că Iancu a promis că-și vor regla conturile în ringul de luptă!

Iancu Sterp: Noi o să avem un meci cam peste o lună, pe 10 mai și am zis că trebuie să ne antrenăm la cel mai înalt nivel, să fim siguri că facem treabă bună. Am venit în Dubai pentru o săpătmână. Adeversarul este Ovidiu Neveu, un român stabilit în Elveția, care m-a provocat și eu am acceptat.

Iancu Sterp [Sursa foto: Captură video ]

Iancu Sterp: „A zis că vrea să se facă cumnat cu mine și să îmi rupă și coastele”

Se pare că adversarul lui Iancu s-a arătat foarte curajos înainte de intrarea în ring. L-a amenințat că o va lua pe Geta, sora lui mai mică, de soție și că îl va bate măr.

Ei bine, tânărul nu s-a lăsat impresionat, ba chiar spune că au mai fost viteji ca el, care după ce au intrat în ringul de luptă au ieșit pe targă!

Citeste si: Culiță Sterp a încercat să-și împace părinții, însă fără rezultat: ”Sunt orgolioși amândoi”. Ce spune acum artistul despre relația cu tatăl lui

Teo Trandafir: Problema e că el a spus că vrea să îți rupă coastele.

Citeste si: Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf s-au împăcat? "Amândoi întotdeauna"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Iancu Sterp: Așa a zis și adversarul de dinainte și, săracul, a plecat cu targa de acolo.

Mihai Mitoșeru: A zis nasoale de tine, dar a zis lucruri frumoase despe sora ta, nu știu ce te deranjează mai tare.

Iancu Sterp: Mă deranjează mai mult de sora mea, de mine n-am treabă, mă rezolv cu el în cușcă. A zis că vrea să se facă cumnat cu mine și să îmi rupă și coastele în același timp.

Antrenorul lui Iancu: „99% sunt șanse ca Iancu să iasă învingător”

Chiar și antrenorul lui Iancu este încrezător și spune că toate șansele de câștig sunt de partea lui. Ba mai mult, se pare că fratele lui Culiță are un as în mâneca pe care îl va dezvălui la momentul potrivit.

Citeste si: Iancu Sterp, amenințat de Ovidiu Neveu! "Unul din noi trebuie să moară acolo" Adversarul este îndrăgostit de sora lui| EXCLUSIV

Antrenorul lui Iancu: Chiar ieri discutam cu Iancu și niciodată nu o să pot să mă pronunț 100%, dar 99% sunt șanse ca Iancu să iasă învingător printr-o modalitate foarte spectaculoasă.

Iancu Sterp: În primul rând câștig mai multă experință în domeniul ăsta. Vreau să ne călim foarte tare, pentru că vreau să fac o carieră din asta, mai avem meciuri, de asta ne antrenăm aici.