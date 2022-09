Iancu Sterp, prima apariție publică cu iubita! Dezvăluiri picante din relația lor de cuplu: "La anul o să o urmez și eu pe Getuța" | EXCLUSIV

In articol:

Iancu Sterp și-a făcut apariția, în premieră, la un eveniment, alături de noua lui iubită, Denisa. Totul s-a petrecut la Gala RXF MMA, unde Iancu Sterp a venit să îi susțină pe Ștefan Ciuculescu și pe colegul său din sala de la Deva, Mihai Aftanase, dar și să urmărească disputa dintre Zănoagă și Bobicioiu.

Iancu, planuri de căsătorie cu iubita lui

În exclusivitate pentru WOWbiz, Iancu Sterp i-a dezvăluit prezentatoarei Cornelia Ionescu detalii despre relația cu Denisa, femeia cu care a avut o relație scurtă în liceu și pe care nu a putut să o uite niciodată.

De ceva timp, Iancu este mai fericit ca niciodată, asta pentru că iubește. Denisa, actuala lui iubită, îi aduce zâmbetul pe buze atât lui, cât și familiei acestuia. Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz, Iancu Sterp ne-a dat toate detaliile despre relația lor și ne-a dezvăluit cum se înțelege Denisa cu mama Geta. Ba mai mult, cei doi au chiar gânduri de căsătorie.

"Am dus-o acasă pe Denisa și se înțelege și cu mama și cu Geta, de acum Geta își ia zborul de acasă, dar spre surprinderea e ok, se înțelege bine cu mama. Nu mă gândeam vreodată în viața asta că o femeie se poate înțelege bine cu mama. Mama Geta e mai dificilă, dar a simțit-o că e ce trebuie, că e o fată cuminte, frumoasă, pentru mine și atunci dacă eu sunt fericit, nu are de să nu fie și ea. Dacă mă ajută Dumnezeu, poate la anul urmez eu după Getuța. Sănătoși să fim și calculați, că e foarte important să avem înțelegere. Dacă nu e înțelegere între oameni, lucrurile o iau razna.", a declarat Iancu Sterp.

Iancu, mesaj dur pentru Philip Albu

De data aceasta, la meciul de MMA, Iancu a venit în calitate de susținător și nu de luptător. Cu această ocazie, printre discuțiile cu jurnaliștii WOWbiz, a răspuns și provocării în ring a lui Philip Albu, transmițându-i un mesaj dur atât lui, cât și foștilor oponenți din cușcă.

"Philip Albu este o gură goală. El este mult mai slab decât Neveu. Pe mine asta mă enervează. Intru în cușcă cu ei și nu am ce să bat. Cu ăștia nu am ce să fac la bătaie. Poate îi adun pe toți laolaltă, pe Ricardo, Philip și Neveu și îi bat pe toți odată că nu am timp de pierdut cu fiecare în parte. Sunt crescuți în vârful blocului, vai și amar de capul lor, vorbesc de bătăi, sunt tari în gură, dar fapte 0.", a mărturisit Iancu Sterp, în interviul exclusiv de pe canalul de YouTube WOWnews.

