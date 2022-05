Iancu Sterp, primele declarații după ce l-a bătut măr pe Ovidiu Neveu: "Era clar că îl bat de îl omor" | EXCLUSIV

In articol:

Ieri a avut loc marea confruntare între Iancu Sterp și Ovidiu Neveu. Cei doi s-au luptat în cușcă, iar marele învingător a fost Iancu. Aceștia s-au provocat în urmă cu câteva luni, iar ieri au avut ocazia să se lupte, în cadrul galei RXF.

Iancu, primele declarații după ce a câștigat lupta cu Ovidiu Neveu

Iancu a fost cel care a câștigat cel mai important meci al serii, împotriva lui Ovidiu Neveu. Putem spune că a învins detașat, după ce l-a pus la pământ din primele minute ale reprizei numărul doi. Echipa WOWbiz a fost și ea prezentă la gală și a stat de vorbă cu marele câștigător, imediat după aflarea victoriei. Iată ce declarații a făcut campionul.

"Am dat cu el de pământ la propriu. Nu avea cum să se întâmple altfel. Adică, eu așa am intrat: ori mor ori câștig, nu există să pierd. Culiță s-a supărat pe mine că nu i-am dat knock-out. Ca adversar, el a fost foarte speriat, m-am uitat în ochii lui, a avut nebunia, curajul ăla, dar nici jumătate din forța mea. Nu avea nicio șansă. Sunt realist, nu mă dau mare. Era clar că îl bat de îl omor. El a făcut o greșeală foarte mare că m-a subestimat pe mine. A recunoscut că sunt mai bun. Eu îl apreciez că a intrat în cușcă, nu intră oricine acolo. Am intensificat antrenamentele, am muncit din greu pentru asta, mi-am dorit victoria și am și obținut-o. Vreau să îi bat pe toți ăia care sunt tari în gură, inclusiv pe profesioniști." , a spus Iancu.

De-a lungul timpului, Ovidiu Neveu și-a exprimat simpatia pentru Geta, sora lui Iancu, făcând diferite postări pe rețelele sociale despre aceasta.

Iancu Sterp și-a spus părerea și despre acest subiect, transmițându-i un mesaj dur adversarului său.

"Tachinările cu Geta au fost un motiv în plus să îl bat. Caterinca e caterincă, zici o dată, de două ori, dar nu te poți lega de familia mea, că nici eu nu mă leg de familia nimănui urât. Când depășești o limită, nu e bine, așa că i-am dat ce a meritat.", a declarat Iancu, pentru WOWbiz.

Pe cine provoacă Iancu la următorul meci?

Iancu susține sus și tare că va continua pe această cale a luptelor, așteptând cu nerăbdare să vadă cine va fi următorul lui adversar. Campionul ne-a declarat, în premieră, cu cine se pregătește să se bată în meciul viitor.

"Eu nu provoc pe nimeni, deja o să mă provoace 7000 după meciul ăsta, dar o să îi bat pe toți. Am pe cineva pe care vreau să provoc, dar toate la momentul respectiv.", a mărturisit Iancu, pentru WOWbiz.