Iancu Sterp, victorie în fața lui Ovidiu Neveu la gala MMA: „Mi-a cerut-o prea mult”. Cum a decurs meciul dintre cei doi

In articol:

Iancu Sterp s-a reprofilat și acum este un bun luptător în cușcă. De când s-a apucat de sport, împotriva voinței mamei sale, are parte de victorie după victorie și nu sunt puțini cei care-l provoacă la un meci.

În gala MMA de marți seara, cel care a intrat în ring cu Iancu Sterp a fost Ovidiu Neveu.

Cei doi fiind ”dușmani” și în afara ringului de luptă, tensiunea dintre ei atingând cote maxime chiar și la conferința de presa dinaintea meciului.

Citeste si: Iancu Sterp a avertizat-o pe mama Geta că pleacă de acasă! Motivul pentru care s-a ajuns aici: „Mă duc cât văd cu ochii”

Iancu Sterp, Ovidiu Neveu [Sursa foto: Facebook]

Iancu Sterp l-a bătut pe Ovidiu Neveu

”Clar, m-a provocat că sunt popular. El știe clar că nu are nimic de pierdut, dar oricum o să îl bat rău. Mama m-a rugat să nu îl bat așa rău. Mama are suflet bun. Dar nu am ce să fac, m i-a cerut-o prea mult, trebuie să îi dau. Dar fă-ți programare la spital, te voi bate rău”, spunea Iancu Sterp înainte de marea bătălie.

Citeste si: E oficial: se schimba varsta de pensionare la femei! La cati ani se va iesi la pensie- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

După săgețile pe care și le-au aruncat și lunile de antrenamente, fratele lui Culiță Sterp și tik-toker-ul au ajuns în cușcă, unde fiecare a arătat ce poate.

Susținut de pe margine de fratele său, de Jador și de Bogdan Mocanu, Iancu Sterp, încă din prima repriză a meciului, fără a mai ține cont de sfaturile mamei, s-a impus în fața adversarului, prin lovituri dure, mai ales la nivelul capului.

Ovidiu Neveu a ajuns la podea încasând lovitură după lovitură, însă nu s-a lăsat, astfel că a urmat și cea de-a doua repriză, cea care a și fost decisivă în meciul dintre cei doi.

Nici atunci, tik-toker-ul nu a avut nicio șansă în fața lui Iancu. Fratele manelistului și-a pus adversarul la podea, l-a strangulat pe la spate, iar Ovidiu Neveu s-a văzut în imposibilitatea de a mai continua lupta.

Așadar, după o tachinare îndelungată și două reprize dure, Iancu Sterp a fost declarat în mod oficial câștigătorul luptei din cușcă, exact așa cum a prevestit Mama Geta.

Citeste si: Mama Geta, îngrijorată din cauza războiului! Se gândește că Iancu și Culiță vor fi chemați la luptă: ”Vine la mine plângând, n-are somn”

În urmă cu ceva timp, pentru Wowbiz, mama câștigătorului a declarat că-și vede fiul un învingător, însă, tocmai pentru că este un sport dur, iar ei îi pare rău și de adversar, nu-l poate susține și live. Chiar și așa, are încredere în băiatul ei cel mic și se roagă pentru el ori de câte ori știe că urmează să intre în cușcă.

”Mie îmi pare rău cumva și de adversar să-l văd pe podea. E extrem de dur. M-am rugat la Dumnezeu pentru el. Dar normal că mi-aș dori să câștige Iancu. Am emoții pentru el, nu că pierde, că sunt convinsă că nu se va întâmpla, că îi dă Iancu meci ce nu a văzut în viața lui”, ne spunea Mama Geta înainte de meciul de seara trecută.