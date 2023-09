Ianis Hagi a vorbit despre performanțele din meciul cu Kosovo și a promis că va da totul pe teren: „Pentru România joc până când nu mă mai lasă picioarele”

In articol:

Partida găzduită de Arena Națională a fost întreruptă în minutul 18, din cauza torțelor și a coregrafiei cu tentă politică. A fost reluată după aproape o oră de așteptare. În finele primei reprize, în minutul 42 Vedat Muriqi a văzut cel de-al doilea galben și și-a lăsat echipa în 10 oameni pe teren.

Ianis Hagi: „Pentru România joc până când nu mă mai lasă picioarele”

În minutul 61,putea deschide scorul, dar nu a reușit să transforme o lovitură de la punctul cu var primită în urma unei intervenții neregulamentare în careu asupra lui

După meci, fiul „regelui” Gică Hagi, Ianis, a ținut să evidențieze faptul că tricolorii au făcut un meci bun, au reușit să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au propus și au finalizat partida în forță, fără frică de rezultat. Fotbalistul a mai precizat că pentru naționala României va da tot ce are mai bun pe teren.

„O noapte specială. Cred că am avut situația sub control din primul până în ultimul minut și cred că s-a văzut asta pe teren. Noi am încercat să stăm încălziți, să rămânem pregătiți. Am vorbit tactic. Am intrat astfel încât să nu mai facem greșeli și să-i facem pe ei. Au luat roșu. După cum am spus, ne-a ieșit jocul.

Trebuie să avem răbdare. Golul poate să vină și în minutul 90. Au venit două. Mă simt bine. Fizic, sunt bine. Știu că multă lume vorbește destul de neinspirat despre accidentarea mea. Au trecut nouă luni. Și 'nea Stoichiță a spus că încă îmi revin. Dar e total neinspirat. Ar trebui să cunoască chestiile astea. Accidentarea a fost acum 10 luni. Sunt pregătit 100%. Am jucat meciuri. Fizic, sunt nemaipomenit. Statisticile mele sunt și mai bune. Nu vreau să mai discut.

Pentru România joc până când nu mă mai lasă picioarele.

Nu am bătut pasul pe loc, ceea ce e important. Încă nu e jucat nimic. Israel a câștigat, are trei puncte, nu mai contează. Trebuie să luăm noi șase puncte în octombrie. Noi suntem pregătiți. Ce am demonstrat campania asta e că indiferent de situație, de meciuri, de vreme, noi am luptat. Și suntem pregătiți de luptă”, a declarat Ianis Hagi după meci.

Romania – Kosovo 2-0

Tricolorii au început plini de energie și determinare partida de pe Arena Națională, însă în minutul 18, arbitrul a trimis jucătorii la vestiar, datorită unor scandări și afișse din peluză cu tentă politică îndreptate spre cei din Kosovo. După aproape o oră de întrerupere în care s-a negociat reînceperea jocului, românii conduși de căpitanul Nicolae Stanciu au reintrat pe gazon hotărâți să plece cu toate cele trei puncte.

Deși au fost determinați, și cu un om în plus încă din minutul 42 când Muriqi a văzut cel de-al doilea galben, golurile tricolorilor au venit destul de târziu. După ce Nicolae Stanciu a ratat șansa de a transforma din penalty în minutul 59, fotbalistul și-a spălat rușinea în minutul 83 cu o execuție care a zguduit bara laterală și ulterior a intrat în poartă. În minutul 90+3, Valentin Mihăilă a decis să închidă tabela și a rupt plasa adversarilor, după ce a primit o pasă de la Andrei Rațiu. Elevii lui Edward Iordănescu au reușit să se impună în fața selecționatei Kosovo și au plecat de pe teren cu toae cele trei puncte în cea de-a șasea etapă a preliminariilor EURO 2024.