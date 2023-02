Ianis Hagi, dialog savuros cu Gică Hagi: „Ești mândru de mine!”. Fiul „Regelui” a revenit pe teren după o pauză de un an!

In articol:

Ianis Hagi (24 de ani) a publicat ultima parte a documentarului care a urmărit, pas cu pas, recuperarea mijlocașului după accidentarea gravă suferită în ianuarie 2022.

Ianis Hagi, dialog savuros cu Gică Hagi: „Ești mândru de mine!”

Ianis Hagi a suferit o accidentare serioasă la genunchi în ianuarie 2022, care l-a ținut departe de terenul de fotbal timp de un an. În acest timp, fiul lui Gică Hagi a realizat un documentar, care a urmărit, pas cu pas, recuperarea după crunta accidentare.

Ultima parte a acestui documentar a fost publicată pe Instagram în urmă cu o zi, iar aici, Ianis a integrat și momentul cu o seară înainte de primul meci pe care l-a jucat în 2023. Tânărul a gătit paste și l-a sunat imediat pe „Rege” pentru a se lăuda: „Ia uite, am făcut paste. Eşti mândru de mine!”, i-a transmis Ianis tatălui său. „Bravo! Și eu gătesc la fel!”, i-a răspuns „Regele fotbalului românesc”.

„Gică, eşti entuziasmat că o să-l vezi jucând?”, a fost întrebat Hagi. „Daaa!!! Important e să se întoarcă la ce îi place cel mai mult. Să fie pe teren”,

a spus antrenorul grupării Farul Constanța.

Fiul „Regelui” vrea să calce pe urme lui Hagi: „Îmi doresc să fiu antrenor!”

Ianis Hagi a acordat recent un interviu pentru Sunday Mail, în care a vorbit despre perioada de recuperare după accidentarea la genunchi. Mai mult, fiul lui Gheorghe Hagi a mărturisit că își dorește să calce pe urmele tatălui său, după ce își va încheia cariera de fotbalist. Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a explicat că a urmărit o serie de documentare și a citit mai multe cărți despre tot ce presupune meseria de antrenor:

„Recuperarea a fost un proces de lungă durată, dar ştiam că toată lumea are încredere în mine. A fost important (n.r. că a semnat un nou contract cu Rangers), mai ales într-o perioadă dificilă a carierei mele și după o schimbare de antrenor. Devin destul de bun la spaniolă acum. Îmi place baschetul, așa că m-am uitat la multe meciuri în perioada în care am fost accidentat. Apoi este vorba şi de antrenorat.

Este ceva cu care am crescut, tatăl meu fiind manager de multă vreme… am studiat diferite cărți şi am urmărit diferite seriale despre antrenorat. Nu doar fotbal, ci și despre a fi antrenor în diferite sporturi. Am încercat să înțeleg jocul dintr-un alt unghi. Eu, pe viitor, îmi doresc să fiu antrenor.”, a declarat Ianis Hagi pentru Sunday Mail, citează as.ro.

Surse: as.ro, digisport.ro