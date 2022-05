„Iar faci live dezbrăcată” Alexandra Stan, aproape goală pe Instagram! Artista s-a mișcat lasciv în fața camerei

In articol:

Alexandra Stan este un artist controversat, mereu comentat și discutat prin prisma aparițiilor sale provocatoare și, uneori, poate chiar mai mult de atât. Artista nu se sfiește să apară în mediul online în ipostaze care mai de care mai intime. Ultima sa apariție de acest fel a stârnit o mulțime de reacții în rândul fanilor.

Alexandra Stan este adepta unui stil foarte provocator. Pune pe jar imaginația tuturor bărbaților cu postările sale, așa cum s-a întâmplat și de această dată. Dacă în trecut i-a „scăpat” pe internet filmulețe explicite, acum cântăreața pare că pozează provocator pentru fanii ei cu bună știință.

Alexandra Stan, o nouă apariție controversată

Alexandra Stan este conștientă de faptul că mama natură a fost foarte generoasă cu ea, așa că nu ezită să împărtășească și cu ceilalți ceea ce are ea mai bun. Artista renunță ușor la haine, fără să se simtă inhibată vreo secundă.

Mai exact, recent, Alexandra Stan a postat pe rețele de socializare o serie de imagini, printre care se afla și un scurt clip în care avea pe ea doar un costum de baie minuscul, de culoare roz. Artista nu a ezitat să le arate fanilor ei posteriorul, semn că este tare mândră de cum arată.

În secțiunea de comentarii, și de această dată fanii și-au făcut de cap. Dacă unii au apreciat imaginile provocatoare, alții nu au avut de spus decât lucruri negative cu privire la aparițiile mult prea îndrăznețe ale Alexandrei Stan atât din mediul online, cât și din viața reală, atunci când se află pe scenă.

Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram]

„Vezi poate iar faci live din greseala dezbracata”, „daca as vedea si un only fans de la tine... pffff miracolul”, „Așa se ajunge când numai ai cine sa te fr**, îți arați fundul pe care zici ca e batut cu lopata”, „De ce simti nevoia sa ne arati zona pe unde elimini fecalele? E ridicol. Am inteles ca pe onlyfans se posteaza filmulete de genu. Nu de alta dar ai admiratori, copii … Restul imaginilor sunt binevenite.”, „Alexandra ti se vede pisicuța”, „Cand o sa mori, ce lasi lumii? Einsteinito de grad 0 la mansarda, zici ca esti vreo mare intelepcionata.....ce faci tu, o sa duca odata cu tine, nu lasi nimic folositor umanitatii, fiintei umane si evolutionismului!”, sunt câteva dintre comentariile internauților.